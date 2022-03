Zolang het Westen niet zelf betrokken wil raken bij de oorlog, zijn de middelen om Poetin te stoppen schaars

Een gewonde zwangere vrouw verlaat het gebombardeerde kinderziekenhuis in Marioepol. Beeld AP

In zijn derde week is de oorlog in Oekraïne verder geëscaleerd. Op barbaarse wijze nemen de Russen de stad Marioepol onder vuur, met de beschieting van een kinderziekenhuis als tragisch dieptepunt. Het is onverteerbaar dat de Russische president Poetin zo veel mensenlevens opoffert aan wat niet meer dan een nationalistische hersenschim is: de gedachte dat Oekraïne geen natie is, maar bij Rusland hoort.

De Oekraïners bewijzen het ongelijk van Poetin. Zij vormen een natie, verenigd in haat tegen de Russen. Daardoor ontstaat helaas een spiraal van steeds heviger geweld. Hoe taaier het verzet, hoe heviger de beschietingen van een gewetenloos regime, dat in Tsjetsjenië en Syrië al heeft laten zien dat het geen grenzen kent bij het terroriseren van de burgerbevolking.

Het Westen wordt hierdoor in een moeilijke positie gedwongen. Afgelopen week zei het twee keer nee tegen Oekraïne. Vergeefs vroeg de dappere president Zelenski de Navo een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Volgens experts is de effectiviteit hiervan gering, omdat Marioepol en andere steden worden bestookt met raketten en artillerie, niet vanuit vliegtuigen. Belangrijker is echter dat de Navo tot elke prijs een directe confrontatie met kernmacht Rusland wil vermijden.

Daarmee wordt Poetin beloond voor zijn dreigement kernwapens in te zetten als de Navo zich direct met het conflict bemoeit. Dat is zeer onbevredigend, maar de Navo heeft geen andere keuze. Zij wil terecht verhinderen dat het conflict overslaat naar andere landen, nog meer lijden en verwoesting veroorzaakt en wellicht zelfs in een kernoorlog ontaardt.

De leiders van de Europese Unie zeiden ook nee tegen een verzoek van Oekraïne om meteen kandidaat-lid te worden. Ook Nederland was tegen, om begrijpelijke redenen. Voor het kandidaat-lidmaatschap bestaan criteria waaraan Oekraïne op geen stukken na voldoet. De corruptie in het land is groot, terwijl de democratie en rechtsstaat er ernstige gebreken vertonen. De kandidatuur zou een symbolisch gebaar zijn: werkelijke toetreding duurt op zijn minst vijftien jaar.

Ondanks het dubbele nee kan niet worden gezegd dat het Westen werkloos toekijkt. Het levert wapens aan Oekraïne en heeft sancties tegen Rusland genomen die zwaarder zijn dan ooit. Europa deinst terug voor een snelle ontkoppeling van Russisch gas, maar is wel degelijk bereid zichzelf pijn te doen. Mede door de sancties stijgen de voedsel- en energieprijzen, loopt de inflatie verder op en dreigt de rente verhoogd te worden. Het Westen neemt economische risico’s om Rusland af te schrikken van verdere agressie.

De sancties kunnen de positie van Poetin op langere termijn verzwakken, als de Russen de economische prijs voor de oorlog niet meer willen betalen en beginnen te lijden onder hun status van internationale paria. Dat is echter afwachten. Nog nooit werden zulke zware strafmaatregelen tegen zo’n groot en economisch belangrijk land genomen.

Op korte termijn zullen sancties het Russische offensief in Oekraïne helaas niet stoppen. Poetin heeft een plan dat hij zal uitvoeren, hoe zwaar het Westen hem ook met economische middelen zal treffen. Zolang het om begrijpelijke redenen niet het risico wil lopen zelf in oorlog te raken, heeft het Westen maar weinig middelen om een einde te maken aan het geweld in Oekraïne.