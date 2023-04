Zolang de echte Trump in aandacht baadt, heeft de ‘slimme nep-Trump’ Ron DeSantis het nakijken

Beeld Javier Muñoz

Stel dat de echte Trump de afgelopen dagen geen forse comeback had gemaakt in alle Republikeinse populariteitspolls: dan had de beste nep-Trump, Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, de Republikeinse presidentiële nominatie al bijna op zak. Over hem wordt gezegd dat hij alles biedt wat Trump biedt, maar dan zonder de infantiliteiten. Ze noemen hem een jonge Trump, een cerebrale Trump en een gecontroleerde Trump.

De tussentijdse verkiezingen van afgelopen november werden een afgang voor alle trumpistische kandidaten, maar DeSantis werd glansrijk herkozen als gouverneur van Florida. Het was het enige grote succes waar de Republikeinen op konden bogen. Dat DeSantis werd bedolven onder felicitaties van het oude partijestablishment, laat zich begrijpen: dat hoopt kiezers met ‘een rationele Trump’ heimelijk weg te lokken bij de echte, die zelfs bij de elite van deze partij schrik veroorzaakte met zijn ondermijningen van het Amerikaanse staatsbestel.

Ronald D. DeSantis is 32 jaar jonger dan Donald J. Trump en heeft een IQ dat flink wat punten hoger ligt. Behalve Trumps taalgebruik, intonatie, gebaartjes en frasering kopieerde hij diens stokpaardjes. In een campagnevideo liet hij zijn peuterdochter een muur tegen illegale migranten bouwen. Dat wekte beroering bij mensen die zijn familiegeschiedenis natrokken: alle overgrootouders van deze politicus waren illegale immigranten uit Zuid-Italië. Bekend werd het verhaal van overgrootmoeder Luigia, die kon lezen noch schrijven toen ze in 1917 aankwam in de VS, waar het Congres net een wet tegen ‘ongewenste analfabete immigranten’ had aangenomen – als die al in werking was getreden, was ze teruggestuurd.

Officier in Guantanamo Bay

Ron DeSantis, zeggen ze, is gebouwd voor de harde competitie. Als er iets te winnen valt, schrikt hij nergens voor terug om het binnen te halen. Hij had de hoogste cijfers van de klas en de hoogste slagscore van het schoolbaseballteam. Hij studeerde magna cum laude af aan Yale (geschiedenis) en cum laude aan Harvard (rechten). De jaren na zijn studie stonden in dienst van de neoconservatieve terrorismebestrijding. Hij draaide officiersdiensten in Irak en het gevangenenkamp Guantanamo Bay.

In 2012 kwam hij in het Huis van Afgevaardigden, maar zijn grote politieke doorbraak beleefde hij pas toen hij Trump ging nadoen. De echte Trump was gevleid en gooide in 2018 zijn gewicht achter de kandidatuur van deze jonge imitator voor het gouverneurschap van Florida. In 2018 won DeSantis met een marge van 0,4 procent, in 2022 met een marge van 19,4 procent. Het volgende dat hij glansrijk binnenhaalt, voorspelden velen in november, is de Republikeinse presidentiële nominatie. Maar dat was gerekend buiten het origineel dat DeSantis ‘op rationele wijze’ probeert te kopiëren.

Sereen vandalisme

Rationeel trumpisme is, kun je betogen, net zo’n contradictio in terminis als sereen vandalisme. Trumpistische politiek die niet rechtstreeks uit de onderbuik komt, lijkt sprekend op kille calculerende politiek. Exemplarisch was DeSantis’ reactie op Trumps dagvaarding in New York. Hij, de gouverneur van Florida, waar Trump nu het gros van het jaar woont, calculeerde dat het slim zou zijn te verklaren dat hij niet meewerkt aan de uitlevering van deze beroemde inwoner. De nep-Trump werd in de wielen gereden door de echte: die voelde aan zijn water dat de schijnwerpers en bakken aandacht die een rechtszaak hem opleveren bij uitstek een middel zijn om verloren terrein terug te winnen. De zwakke plek in alle scenario’s waarin een ‘Trump met hersens’ voorsorteert, is dat de echte Trump iemand is die niet vrijwillig voor iemand anders plaatsmaakt. Iedereen herinnert zich nog 6 januari 2021.