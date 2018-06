Zoektocht naar Thaise voetballers in grot vervolgd: niemand wil geloven dat ze dood zijn

Honderden reddingwerkers en duikers zijn sinds zaterdag al op zoek in het ondergrondse complex in de provincie Chiang Rai, in het noorden van Thailand. De gangen in het complex lopen 8 kilometer ver de berg in. Er zijn sporen gevonden, achtergelaten tassen en schoenen, maar de jongens zelf zijn ook woensdag nog spoorloos. Niemand weet of ze nog leven, maar niemand wil geloven dat ze dood zijn. Voetballers zijn sterk.

Ze hadden een trainingspartijtje gespeeld en waren, gewapend met eten en zaklampen, naar de grot gefietst. Binnen moeten ze daarna zijn overvallen door het water dat door heftige regen buiten snel begon te stijgen. Niemand weet waar de groep heen is gevlucht. Vermoed wordt dat zij steeds dieper de grot in getrokken zijn om aan het stijgende water te ontsnappen, en gehoopt wordt dat ze ergens diep onder de berg een plek hebben gevonden die hoog is en droog. Zeker is dat niet, want het houdt maar niet op met regenen en het water blijft stijgen, soms met 15 centimeter per uur.

De grot bestaat uit een aaneenschakeling van ‘kamers’, die met elkaar verbonden zijn door gangen. Die gangen zijn grotendeels onder water gelopen en volgens duikers staat het water ook in verschillende kamers al tot aan het plafond. In de kamers die nog niet zijn volgelopen, is volgens de reddingwerkers weinig zuurstof meer. Duikers hebben de laatste kamers bereikt zonder de jongens te vinden. Wel hebben ze achtergelaten tassen en schoenen gevonden, en afdrukken van voeten en handen, en dat versterkt bij de mensen buiten de hoop dat ze nog leven. De jongens, van 11 tot 16 jaar, zijn sterk en ze hebben elkaar.

Foto Volkskrant infographics

Reddingwerkers hebben pompen laten aanrukken om de grotten leeg te zuigen, maar dat helpt nauwelijks: het water dat uit de grot wordt weggepompt, regent net zo snel weer terug. Het zoeken is nu ook verplaatst naar buiten. Gezocht wordt naar natuurlijke schachten, ‘schoorstenen’, die van boven naar het binnenste van de berg leiden. Zulke schachten kunnen frisse lucht in de grotten laten, en als ze breed genoeg zijn ook voedsel, en misschien zelfs reddingwerkers. Met helikopters en warmtezoekende apparatuur wordt geprobeerd vanuit de lucht het ondergrondse groepje op te sporen, maar de regen maakt ook dat zo goed als onmogelijk.

Woensdagavond zijn de jongens en hun trainer nog steeds zoek. Bij de ingang van de grot zitten hun ouders te bidden, te huilen, en te hopen dat de jongens sterk genoeg zullen zijn om nog een verregende nacht te overleven.