Zoektocht naar stratenmakers die al sinds 1974 worden vermist levert niets op

De politie zoekt in een zandwinningsplas in Liessel naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Beeld Marcel van den Bergh

Op de eerste plek werd een grote opgerolde staalkabel in het zand onder het water aangetroffen, op de tweede plek een grote metalen balk. Voor de politie is daarmee het onderzoek definitief afgerond: ‘Er zijn geen aanknopingspunten meer voor een verdere zoektocht.’

Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) verdwenen in maart 1974 na een avondje stappen. Tegen drie uur ’s nachts vertrokken ze in de rode Fiat 850 Coupé van Piet vanuit de Zanzibar in Deurne. Sindsdien is er nooit meer iets vernomen van de twee vrienden, beiden stratenmaker van beroep.

Na een tip van een privérechercheur is zandwinningsplas De Brink twee jaar geleden al eens afgezocht met sonar- en scanapparatuur. Uit dat onderzoek kwamen twee locaties naar voren waar diep in het water en afgedekt door zand metalen voorwerpen liggen. Dat zou de wagen van de vermiste vrienden kunnen zijn, vond ook de politie.

De zoektocht was vooral bedoeld om zekerheid te bieden aan de families - indien sprake was van een misdrijf, dan was dit al lang verjaard. ‘Helaas moeten we constateren dat dat ondanks alle inspanningen niet is gelukt’, aldus de politie in een verklaring donderdagavond. ‘Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie.’