Zoektocht naar overlevenden zware aardbeving Afghanistan verloopt moeizaam

Getroffenen wachten op hulp in het dorp Gayan. Beeld ANP / EPA

De aardbeving, met een kracht van 6.1 op de schaal van richter, trof het oosten van Afghanistan op woensdagochtend en richtte grote verwoestingen aan. Er kwamen zeker 1.000 mensen om het leven, meer dan 1.500 raakten gewond. Dokters in het gebied vertellen aan nieuwszender BBC dat onder de slachtoffers veel kinderen zijn.

Het dodental zal vermoedelijk nog oplopen omdat nog lang niet alle slachtoffers zijn gevonden. Het blijkt voor de autoriteiten moeilijk om de getroffen gebieden te bereiken. De wegen zijn door de beving niet goed begaanbaar en de netwerken zijn volgens de autoriteiten ‘te zwak’ waardoor communicatie met het gebied niet overal mogelijk is. Bovendien is de regio met de zwaarste verwoestingen zeer bergachtig, wat het opzetten van hulpacties bemoeilijkt.

In totaal zouden zeker 3.000 huizen zijn verwoest. Vooral de provincie Paktika is zeer zwaar getroffen. Het is een van de dunst bevolkte en armste gebieden van het land. Mensen wonen er in veelal krakkemikkige hutten die makkelijk instorten bij een aardbeving. Dat lijkt ook op grote schaal te zijn gebeurd; ooggetuigen melden aan de BBC dat volledige dorpen zijn weggevaagd. Volgens persbureau AP graven dorpelingen in de provincie bij gebrek aan hulp en materieel met de hand door het puin.

Landen bieden noodhulp

De Taliban-regering deed woensdag al een oproep aan internationale hulporganisaties om ‘onmiddellijk reddingsteams naar het gebied te sturen.’ Landen in de regio zoals Iran en Pakistan boden gisteren hun hulp aan, evenals de Verenigde Naties. Inmiddels hebben ook Japan en Zuid-Korea noodhulp aangeboden.

Toch komt de internationale hulp slechts mondjesmaat op gang. Veel landen zijn terughoudend met het sturen van reddingswerkers omdat de banden met Afghanistan sinds de machtsovername van de Taliban vorig jaar grotendeels zijn doorgesneden.

Ook veel internationale hulporganisaties zijn sindsdien vertrokken. Het internationale vliegverkeer van en naar Afghanistan ligt inmiddels al een jaar grotendeels plat wat de levering van hulpgoederen en materieel voor reddingswerkers mogelijk bemoeilijkt.

Naast de directe gevolgen van de aardbeving vrezen de autoriteiten ook voor een humanitaire ramp. Afghanistan kampt door de machtsovername van de Taliban al geruime tijd met een crisis, zo is er te weinig voedsel. In het getroffen gebied was de situatie al ernstig. Als er niet snel voedselhulp komt, kan er een hongersnood ontstaan. Het voedselprogramma van de VN heeft al toegezegd voedsel te leveren voor 3.000 huishoudens.