Zoektocht naar overlevenden dambreuk in Brazilië gestaakt – een tweede dam dreigt te bezwijken

De dambreuk veroorzaakte een modderstroom in het stadje Brumadinho in Minas Gerais. Beeld EPA

Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 40 lichamen geborgen, maar er worden nog ruim 300 mensen vermist.

Delen van het stadje Brumadinho, ten zuiden van Belo Horizonte, werden zaterdag overspoeld door een stroom modder en afval van de mijn. Onder de slachtoffers zijn veel medewerkers zijn van Vale SA, het bedrijf dat de mijn exploiteert. Tal van arbeiders zaten te lunchen in de kantine van de mijn toen ze door de modderstroom werden verrast.

‘Ik zag een enorme stafwolk en een vloedgolf van modder. Het was één golf bovenop de andere’, zei een medewerker die de ramp overleefde tegen een lokale krant.

De dam rond een bekken met vervuild afval van de mijn begaf het zaterdag rond een uur ’s middags, waarna een kolkende stroom van modder zich een weg baande door de lager gelegen wijk waar veel werknemers van het bedrijf woonden. De vloedgolf sleepte alles met zich mee: boerderijtjes, huizen en auto’s. Alles werd bedekt door een dikke laag modder die volgens de autoriteiten vervuild is met allerlei chemicaliën die bij de ijzerwinning worden gebruikt.

De Braziliaanse regering heeft de hulp ingeroepen van Israëlische reddingswerkers met speciale apparatuur, maar er is weinig hoop dat er nog veel overlevenden gevonden zullen worden in de modderbrei. Zaterdag wisten helikopters nog enkele mensen te redden die in de modder vast waren komen te zitten, maar de kans dat mensen die bedolven raakten nog leven is gering.

President Jair Bolsanaro bracht zaterdag meteen een bezoek aan het rampgebied. Na een helikoptervlucht over het gebied zei hij geschokt te zijn door de omvang van de ramp.

Boete en schadeclaims

Het Braziliaanse milieuagentschap heeft het bedrijf Vale alvast een boete van 59 miljoen euro opgelegd wegens de dambreuk. Ook is een groot deel van de tegoeden van de mijnmaatschappij bevroren om de kosten te dekken van de gigantische schoonmaakoperatie die de deelstaat te wachten staat. Daarnaast zal het bedrijf een regen van schadeclaims over zich heen krijgen.

In 2015 was het bedrijf ook al betrokken bij een dambreuk in de staat Minas Gerais. Bij de ‘tragedie van Mariana’ kwamen na een dambreuk 19 mensen om het leven. Het giftige slib, bij elkaar ruim 20 duizend zwembaden vol, besmette de stroom Rio Doce over een lengte van 650 kilometer. Uiteindelijk moesten Vale en mede-eigenaar BHP Billiton 1,5 miljard euro schadevergoeding aan de overheid betalen.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de dambreuk was. Volgens het bedrijf heeft een Duitse firma de dam vorig jaar september nog geïnspecteerd en kwam die tot de conclusie dat deze veilig was. Maar volgens de Braziliaanse media waren er wel degelijk twijfels over de dam, toen de vergunning voor de mijn eind vorig jaar moest worden verlengd.