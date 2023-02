Zoektocht naar overlevenden aardbeving Turkije en Syrië gaat hele nacht door, bemoeilijkt door winterweer en naschokken

In de Turkse stad Hatay brengen slachtoffers van de aardbeving onder een geïmproviseerde tent de nacht door. Beeld AFP

Het officiële dodental in beide landen is inmiddels opgelopen tot in totaal 4.800. De vrees is dat het daar niet bij blijft. De crisismanager van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie acht het niet uitgesloten dat er in totaal meer dan 20 duizend dodelijke slachtoffers zijn.

Vanuit Istanbul zijn zo’n 13 duizend reddingswerkers vertrokken naar verschillende getroffen gebieden. Dat gaat om een internationaal gezelschap. Veel landen hebben hulp toegezegd, waaronder ook Nederland. Maandagavond landde een team van 65 reddingswerkers in Adana, in Zuid-Turkije. Dat team heeft beschikt over acht reddingshonden. Het team hoopt ‘over enkele uren’ aan de slag te gaan.

Daarnaast is er onder meer hulp vanuit Duitsland, Griekenland, Israël, Hongarije, Japan, Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland. Ook Rusland heeft opvallend genoeg hulp beloofd. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken sprak daarover in talkshow Op1 zijn verbazing uit, gezien de oorlog die het land voert in Oekraïne.

Volg alle laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog

Hulpverleners hebben nog niet alle getroffen gebieden kunnen bereiken. Zo staan de wegen rondom het Turkse Kahramanmaraş, dichtbij het epicentrum, volgens de BBC muurvast. Naschokken, waarvan sommige erg krachtig, bemoeilijken de reddingswerkzaamheden. Rond 03.15 uur plaatselijke tijd was er in Centraal-Turkije een schok met een kracht van 5.6. In totaal waren er sinds gisteren al zeker honderd naschokken met een kracht van meer dan 4.0.

Ook de weersomstandigheden spelen in het nadeel van zowel de reddingswerkers, mensen onder het puin als de overlevenden. In Turkije en Syrië is op veel plekken op of onder het vriespunt, in sommige gevallen met sneeuw. In de Turkse stad Osmaniye was er afgelopen nacht sprake van stromende regen. Duizenden mensen wier huizen zijn verwoest, brachten de nacht buiten door.

De politieke situatie in Syrië maakt coördinatie van het reddingswerk daar nog lastiger. Delen van het land worden gecontroleerd door het regime van president Assad, terwijl de oppositie de controle heeft over andere gebieden.