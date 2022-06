Zoektocht naar Julio Poch-telefoontje leidt opnieuw niet naar Koninklijk Huis

Oud-piloot Julio Poch (r.) in 2019 bij zijn rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Beeld Sem van der Wal/ANP

Omineuze woorden van Alexander Rinnooy Kan in de inleiding van zijn maandag gepubliceerde rapport over de vermeende bemoeienis van de Oranjes met de zaak tegen Julio Poch: ‘Het is notoir lastig om aan te tonen dat iets niet heeft plaatsgevonden. Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.’

Op dringend verzoek van de Tweede Kamer zocht de oud-senator naar de oorsprong van het gerucht dat iemand in of dicht bij de koninklijke familie zich in een vroegtijdig stadium met de zaak tegen Poch zou hebben bemoeid.

De oorsprong van dat verhaal is een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het Koninklijk Huis. De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht hem te interveniëren en het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima, toen nog prinses. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Tientallen betrokkenen

Omdat een eerder onderzoek naar de zaak-Poch in het midden hield of het verhaal waar was, wilde de Tweede Kamer nieuw onderzoek. Rinnooy Kan sprak daartoe in de afgelopen maanden met tientallen betrokkenen, onder anderen met ruim vijftig ‘daarvoor in aanmerking komende vrouwelijke medewerkers’ die destijds actief waren voor het Kabinet van de Koningin of de Dienst Koninklijk Huis. Niemand had ‘enige herinnering’ aan een telefoontje met Eurojust.

Of het gesprek überhaupt heeft plaatsgevonden is ook niet meer te achterhalen ‘omdat alle instanties die daarbij hadden kunnen helpen zich keurig aan de wettelijke termijnen van bewaring en vernietiging hebben gehouden’, aldus Rinnooy Kan. ‘Noch Eurojust, noch zijn telecomprovider KPN beschikken nog over administratieve bewijzen of enige andere informatie rond telefoongesprekken die vijftien jaar geleden zijn gevoerd.’

Deel van het raadsel is de vraag hoe in of rond het paleis al in 2007 kennis kon bestaan van het onderzoek naar Poch, dat toen nog zeer geheim was. Rinnooy Kan acht het echter zeer onwaarschijnlijk dat het Koninklijk Huis toen al op de hoogte was: ‘De commissie acht de conclusie gerechtvaardigd dat de Koning, de Koningin en Prinses Beatrix pas in een zodanig laat stadium – te weten in 2009 – op de hoogte van de zaak zijn geraakt dat zij het onderzoek onmogelijk hebben kunnen beïnvloeden.’

Als er toch een telefoontje is geweest, heeft dat Poch weinig geholpen. Hij werd in 2009 in Spanje opgepakt en zat als verdachte vast in Argentinië tot zijn vrijspraak in 2017. Vanwege de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak, ontving Poch vorig jaar een schadevergoeding van het kabinet.