Zoekactie naar slachtoffers in haven Rotterdam na crash klein vliegtuig

Boten op de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven. Er cirkelt ook een traumahelikopter over de haven. Beeld Screenshot webcam

Op de brokstukken zou een registratienummer zijn aangetroffen van een klein vliegtuig, maar om welk type vliegtuig het gaat is niet bekend. Wel is bekend dat het toestel eerder op de dag was opgestegen uit Oost-Duitsland en onderweg was naar Frankrijk.

Er zijn ook kledingstukken en een reddingsvest gevonden, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Op het water dreef een oliespoor.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Rotterdamse Pistoolhaven om de mogelijke slachtoffers te vinden. Tot dusver is niemand aangetroffen. Er wordt gezocht met diverse vaartuigen, onder andere van de brandweer, de kustwacht en het havenbedrijf. Later vanavond wordt mogelijk een onderwaterdrone ingezet. Ook cirkelt er een helikopter boven het gebied. Omdat er veel verschillende hulpverleners betrokken zijn is er opgeschaald naar GRIP-1. Dat gebeurt alleen bij grootschalige calamiteiten.

De luchtverkeersleiding van Rotterdam Airport weet niet om welk vliegtuig het gaat, er is geen vliegtuig van de radar verdwenen. Aan de hand van het registratienummer gaan de hulpdiensten proberen uit te vinden om wat voor toestel het gaat.

De brokstukken zijn gevonden aan de ingang van de Maasvlakte 1 en 2, dit is een drukke vaarroute. Toch heeft niemand het vliegtuig zien neerstorten. Ook kan de Veiligheidsregio niet zeggen wanneer het incident heeft plaatsgevonden.

Bekijk hieronder live webcambeelden van de Nieuwe Waterweg.