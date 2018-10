Zoekactie in gevangenis Zaanstad na filmbeelden van feestje met drugs

In de gevangenis van Zaanstad zijn drugs, mobiele telefoons met internetverbinding en mogelijk ook drank naar binnen gesmokkeld. Dat blijkt uit beelden die De Telegraaf heeft ontvangen. Op dit moment wordt in de gevangenis gezocht naar verboden voorwerpen.

Het Justitieel Complex Zaanstad. Foto ANP

Op foto’s en filmbeelden is te zien dat gedetineerden een feestje vieren in de gevangenis met drugs en mogelijk ook alcohol. Op foto’s zijn iPhones te zien. Het ministerie van Justitie probeert nu te achterhalen wanneer deze beelden zijn gemaakt. ‘We zijn momenteel ook een uitgebreide zoekactie aan het doen in de gevangenis’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘Gedetineerden die herkenbaar in beeld zijn, krijgen strafmaatregelen opgelegd. Dit is onacceptabel.’

Babyluier

Het ministerie is bezig met een wetsvoorstel dat het binnensmokkelen van verboden voorwerpen strafbaar stelt. ‘Een telefoon is op zich geen wettelijk verboden voorwerp, maar ze mogen volgens de regels van de gevangenis niet worden gebruikt’, aldus de woordvoerder. ‘Met de nieuwe wet willen we ook bezoekers strafbaar stellen die verboden voorwerpen aan gedetineerden overdragen.’

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is met duizend plaatsen de grootste en modernste gevangenis van Nederland, in gebruik genomen in september 2016 als vervanger van onder meer de Bijlmerbajes in Amsterdam. In de eerste maanden werden al binnengesmokkelde softdrugs en telefoons aangetroffen, zo bleek vorig jaar uit een wob-verzoek van Het Parool. Zo bleek een vrouw de luier van een baby te hebben gebruikt om drugs en twee telefoons naar binnen te smokkelen. Ze mocht zelf niet mee de gevangenis in, omdat ze eerder was betrapt.