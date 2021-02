Zo ziet ijzig en besneeuwd Nederland er vandaag uit

Op de slee naar school in Haarlem. Beeld Suzanne van den Broek

Na twee dagen van sneeuw en ijzige wind, is vannacht de vorst opgetrokken in grote delen van het land. Voor het eerst in jaren was afgelopen nacht en vanmorgen sprake van zeer strenge vorst. Op sommige plekken kwam de temperatuur onder de -15 graden. De Gouwzee, het water tussen Marken en Waterland, is onherkenbaar door alle sneeuw en ijs:

⁦⁦@pietpauIusmasbs⁩ IJsbankje op het strand van de Gouwzee bij Monnickendam, vanochtend 09.00 uur pic.twitter.com/PQ1GDdLOj1 — Fred Omvlee (@fromvlee) 9 februari 2021

Het Surfplas bij Krimpen aan de Lek, tijdens zonsopgang:

De meeste sneeuw viel tot nu toe in de regio Nijmegen, de Achterhoek en Twente. Er lag in veel plekken een pak sneeuw van ongeveer twintig centimeter. Ook de snijdende wind was hier erg voelbaar. Op veel plekken leidde de combinatie van sneeuwval en stevige wind tot sneeuwduinen, tot zo’n 60 cm hoog. Dat leidde soms tot problemen op de weg.

In het Vondelpark in Amsterdam zijn al dunne laagjes ijs te zien:

Beeld Rutger Jansen

De eerste plas van de Loosdrechtse Plassen is bedekt onder een dunne laag ijs:

Rapporteur Mischa Mikx zond zojuist prachtig beeld van #Loosdrecht 1e plas. Mooi dicht en mooi ijs.

Ikzelf ga straks naar #Ankeveen en misschien #Kortenhoef (lastig zicht te krijgen op het open water) pic.twitter.com/Pvt88kXW9s — Jos Werkhoven (@WeerArend) 9 februari 2021

Een besneeuwd Giessenburg in de vroege ochtend:

Het water bij het Westerpark in Amsterdam beschikt al over een laagje ijs:

In Hatert hebben twee bewoners een iglo gebouwd:

Bij deze manege in Twente mogen mensen ‘galopskiën’: op de ski's meegesleept worden door een paard:

Bij mijn manege kun je galopskiën 🤩 Leuk lijkt me dat. Zowel op de ski’s als op t paard. #Twente #sneeuwpret #sneeuw pic.twitter.com/8SfoRhuVN8 — Ellen van Heek - van den Noort (@EllenvanHeek) 9 februari 2021

Een zonsopkomst in de Verasseltse en Hatertse Vennen:

Het is fantastisch💙❄️ pic.twitter.com/Eumee55TDj — Boswachter Tim (@BoswachterTim) 9 februari 2021

De besneeuwde Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Wieke Rutgers (@wiekerutgers) op 9 Feb 2021 om 5:28 PST

In dit huis in Velp hangen ijspegels na de koude nacht. Beeld Rijk van den Broek

Sneeuwpret bij Villa Sonsbeek in Arnhem:

Hoogwater en sneeuw komen samen in het Gelderse Hattem:

Een fraaie combinatie van hoogwater, sneeuw en ijs in het Gelderse Hattem vanmiddag! pic.twitter.com/rWNnJysX6r — Gerrit van de Streek (@nldgs1) 9 februari 2021

Heeft u mooie beelden die u met de Volkskrant wil delen? Dan mag u mailen naar: georgia.oost@volkskrant.nl