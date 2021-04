Zo ziet het nieuwe ‘stappenplan’ van het kabinet eruit

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de persconferentie. Beeld ANP

De eerste stap zou op 28 april gezet kunnen worden. Dan wil het kabinet de avondklok schrappen, bezoek van meer dan twee personen toelaten, onder bepaalde voorwaarden de terrassen openen en meer mogelijkheden aan winkels bieden. Ook gaat vanaf 26 april het hoger onderwijs beperkt open, als de besmettingscijfers werkelijk zullen dalen.

Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Dan wordt er meer mogelijk op het gebied van sport en kunst- en cultuurbeoefening. Ook ‘doorstroomlocaties buiten’ als de dierentuinen mogen dan weer open. Met toegangstesten zouden ook professionele sportwedstrijden culturele instellingen weer publiek mogen trekken.

Op 26 mei staat de derde stap gepland, waarna meer mag in binnenruimtes, zoals het openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal van dertig gasten of bezoekers. En met toegangstesten is weer iets meer mogelijk bij culturele instellingen en sportwedstrijden.

De stappen die volgen zijn uitbreidingen van stap drie, schrijft het ministerie op haar website. Steeds wil het kabinet iets meer mensen op een plek toestaan. Vanaf 16 juni mogen volgens de planning vijftig mensen in een ruimte zijn, vanaf 7 juli honderd. Als een locatie nog meer bezoekers coronaproof een plek kan geven, zijn uitzonderingen mogelijk. Ook zijn na stap vijf ‘onder voorwaarden’ evenementen mogelijk.

Een week voordat een versoepeling gepland staat, beslist het kabinet over de doorvoering. De Rijksoverheid benadrukt dat het stappenplan een schets is. Als de besmettingscijfers mee- of tegenvallen, kan de koers van het kabinet alsnog afwijken. Ook het vaccinatietempo kan een rol spelen daarin.