Zo ziet het nieuwe erotische centrum van Amsterdam er volgens de eerste plannen uit

Het beoogde erotische centrum in Amsterdam. Beeld Thijs Wolzak, Moke architecten

In een brief die vrijdag door burgemeester Femke Halsema naar de gemeenteraad is gestuurd, is het eerder dit jaar al aangekondigde idee verder uitgewerkt. Inclusief een eerste schets van het beoogde pand. Het heeft veel weg van een kantoor- of hotelgebouw, en in zekere zin is dat het ook, want de plannen voor het erotische centrum behelzen meer dan wat op elkaar gestapelde peeskamertjes.

Er worden kantoren in gevestigd (voor werving via internet) en huiskamers waar de sekswerkers zich kunnen terugtrekken. Bezoekers, die via een hellingbaan langs de verdiepingen – met in totaal honderd werkplekken – worden gedirigeerd, staat in de benedenruimte de nodige entertainment te wachten. Te denken aan een restaurant, bistro, café, nachtclub, seksclub, sekstheater en een sekswinkel.

Het beoogde erotisch centrum in Amsterdam. Beeld Moke architecten

De plannen staan nog in de steigers. Ook een afgeslankte versie, in de vorm van een prostitutiehotel, behoort tot de mogelijkheden. Toch valt de keuze van het gemeentebestuur op een uitgebreider erotisch centrum. De hoop is dat daarmee een deel van het ‘feesttoerisme’ van de Wallen naar een nader te bepalen gebied buiten het centrum van Amsterdam wordt gelokt.

Bijkomend voordeel volgens de gemeente, die een 'wezenlijk’ deel van de ramen op de Wallen wil sluiten: veiliger werkplekken voor sekswerkers door betere handhaving en een systeem van vergunningen.

Spontane belangstelling

Marktverkenningsbureau SITE, dat in opdracht van de gemeente de animo bij marktpartijen heeft gepeild, is tot de conclusie gekomen dat er weinig ‘spontane belangstelling’ is voor een erotisch centrum (al heeft dat bij alle partijen wel de voorkeur boven een prostitutiehotel). ‘Qua financiering lijken de mogelijkheden met name te liggen bij particuliere beleggers’, aldus SITE.

Ondanks de coronamaatregelen en alle daarbij behorende onzekerheden over de verdere ontwikkeling van het toerisme, zal de gemeente komende tijd actief partijen benaderen om mee samen te werken. De verwachting is dat er medio volgend jaar een besluit valt over de precieze uitwerking.

Het zal nog wel even duren voordat het erotische centrum daadwerkelijk is gerealiseerd. De gemeente verwacht dat hier zeker nog drieënhalf tot tien jaar overheen gaat. Dat heeft te maken met de ‘enorme variatie die nog mogelijk is’, zegt de woordvoerder van burgemeester Halsema. ‘En daarbij de inspraak met alle belangengroepen, bestemmingsplanprocedures en de partijen die uiteindelijk meedingen.’

Illegaliteit

Red Light United toonde zich eerder al kritisch over de plannen voor een erotisch centrum elders in de stad. De belangenvereniging voor sekswerkers op de Wallen denkt dat de situatie van prostituees juist onveiliger wordt doordat hun zichtbaarheid verdwijnt. De vrees bestaat dat veel prostituees – die bewust voor raamprostitutie zouden kiezen – in het illegale circuit belanden als de gemeente haar plannen doorvoert.