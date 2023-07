Zo ziet de openingsrit van de Tour de France eruit • Veel regen, een wheelie en een minuut stilte tijdens ploegenpresentatie

De 110e editie van de Tour de France gaat van start met een lastige rit over 181 kilometer met start en finish in Bilbao. De karavaan zet zich om 12.30 uur in beweging naast San Mamés, het indrukwekkende stadion van voetbalclub Athletic.

Jumbo-Visma verschijnt aan de start met topfavoriet Jonas Vingegaard, de Deen die de Tour vorig jaar won. Tadej Pogacar, die na twee Tourzeges op rij werd onttroond, is zijn voornaamste concurrent. Al is niet duidelijk of de Sloveen al topfit is na een val in april in Luik-Bastenaken-Luik.

De eerste etappe door Baskenland telt vijf korte beklimmingen. De zwaarste, de Côte de Vivero, ligt op een kleine 30 kilometer voor de finish, die wordt verwacht rond 17.30 uur. Kort daarvoor wacht ook nog de Côte de Pike, terwijl de laatste kilometer licht bergop loopt.

Er nemen veertien Nederlanders deel aan de Tour, die eindigt op 23 juli in Parijs. Onder hen bevinden zich Mathieu van der Poel en Mike Teunissen, twee renners die al eens de gele leiderstrui droegen. (ANP)