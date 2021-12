Zo wordt Marion Koopmans gecanceld, en niemand die er wat van zegt

Voor op het lijstje wonderlijke voorvallen rondom corona: die keer dat er Kamervragen kwamen of Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam, OMT-lid en internationaal vermaard onderzoeker met honderden publicaties, niet stiekem onder één hoedje speelt met de Chinese Communistische Partij.

Want: ‘Klopt het dat mevrouw Koopmans in de adviesraad van de Centers for Disease Control in Guangdong heeft gezeten en dus voor de CCP heeft gewerkt? Wat vindt u van deze nauwe band tussen mevrouw Koopmans en de CCP? Bent u bereid mevrouw Koopmans uit het OMT te zetten, mocht inderdaad blijken dat de WHO haar uit het SAGO-team heeft gezet om haar banden met de CCP?’

De vragen kwamen van Simone Kerseboom van Forum voor Democratie, en op de een of andere manier hoor ik bij het opschrijven ervan een samenzweerderige, gedempte stem. De stem van de intrigant: Pssst, heb je even? Ik zag Marion Koopmans laatst met die jongen Xi, kan dat kloppen? Wat vínd je daar eigenlijk van?

Directe aanleiding was een bericht op de rechts-populistische Amerikaanse site The National Pulse: ‘Covidonderzoeker betaald door de Chinese Communistische Partij verwijderd uit WHO-team.’ Koopmans staat niet meer op de deelnemerslijst van de wetenschappelijke adviesgroep SAGO, die onderzoek doet naar de herkomst van nieuwe ziektes. Verwijderd nadat The National Pulse ‘haar langdurige banden met de communistische partij’ had ‘blootgelegd’, vond The National Pulse althans zelf.

Eh, ‘langdurige banden’ met de communisten? Ik ben zelf eens in Koopmans’ financiering gedoken. Zo’n tweehonderd geldschieters, vond ik via de academische databank Web of Science, uiteenlopend van de Canadese voedsel- en warenautoriteit tot de medische faculteit van Qatar. En ja, ook China zit erbij. Dat krijg je, als je met de halve wereld samenwerkt.

Toch eens vlug gecheckt wat er klopt van deze rare claim: 'Marion Koopmans heeft geld aangenomen van de Communistische Partij China'. 🧵 (1/14) pic.twitter.com/PCTPaCo7eB — Maarten Keulemans (@mkeulemans) 14 december 2021

Want is er een misstand? Welnee. Bij alle onderzoeken (ik vond er tien) betaalden ook westerse partijen mee, volgens de constructie: we splitten de rekening. En steeds ging het om volstrekt onverdachte wetenschap. Een onderzoek naar de stamboom van het ebolavirus, door een consortium van ruim honderd onderzoekers uit tientallen landen. Een deelanalyse bij een onderzoek naar darmvirussen. De oprichting van een grote internationale database, onder Franse leiding.

Maar The National Pulse ziet dat anders. Ik zoek het na: al in februari werd Koopmans er uitgemaakt voor ‘Chinese adviseur die CCP-geld aannam’. En in oktober kopte het platform, weer met Koopmans’ foto: ‘Gecompromitteerde ‘wetenschappers’ aangesloten bij WHO-poging om de Chinese Communistische Partij te dekken.’

Dat gaat, natuurlijk, terug op haar deelname aan de WHO-missie naar Wuhan, op zoek naar de oorsprong van het coronavirus. Die schoot rechts Amerika danig in het verkeerde keelgat. Wat, wetenschappers die sámenwerken met China? Diplomatiek zijn? Niet eens een grote bek opzetten tegen dat lab in Wuhan, waar het virus ongetwijfeld vandaan komt?

Moeten we niet hebben. Straks gaat zo’n Koopmans nog verkondigen dat we anders moeten omgaan met de natuur om nieuwe pandemieën te voorkomen. Wetenschappers, socialisten zijn het. En Koopmans, met dat kapsel, en die lijntjes naar China, werd kop van jut.

Ik besluit te doen wat Kerseboom naliet: Koopmans zelf eens vragen wat er is gebeurd. Die reageert laconiek. Ja, ze was kandidaat voor de SAGO. Maar daarna kwamen er bezwaren binnen bij de WHO – over die vermeende communistische banden dus. ‘Ik had het best willen doen. Maar ja, het besluit is aan de WHO.’

Ik doe navraag bij de WHO, waar men vlug wegduikt: ‘De lijst verandert soms. De lijst online is de huidige lijst.’ Maar als ik enkele wetenschappers om de zaak heen benader, bevestigen die het verhaal. Koopmans is gewoon weggejouwd uit de commissie, door de menigte met de toortsen en de rieken. De WHO zal een soort pionoffer hebben gebracht: Koopmans in ruil voor de lieve vrede.

Intussen is het gevolg dat Nederland geen stem meer heeft in de belangrijkste commissie die de oorsprong van nieuwe virussen onderzoekt, heeft de WHO een zoönose-expert minder, en schijnen FvD en de PVV dat als iets van een overwinning te beschouwen: PVV’er Fleur Agema nagelde het National Pulse-bericht met nauwelijks verhuld plezier vast aan haar digitale twitterpaal.

Zo is Marion Koopmans toch weer een klein beetje gecanceld, zoals monddood maken tegenwoordig heet, met gniffelende instemming van de meutes op rechts. Niemand die er iets van zegt. Of nou ja, behalve Kerseboom dan.

Of Koopmans nu niet ook uit het OMT moet, met al die banden met de communisten.