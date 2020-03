Zo worden coronapatiënten van ic naar ic vervoerd

Met deze Mobile Intensive Care Unit in Maastricht kan een patiënt vervoerd worden naar een ander ziekenhuis, met alle zorg van de ic aan boord. Nederland telt acht van deze rijdende ic's. Beeld Maastricht UMC+

Kunt u uitleggen wat er nu gebeurt?

‘Sinds gisteren rijdt er een achttal MICU’s door Noord-Brabant om patiënten op te halen uit ziekenhuizen waarvan de ic-capaciteit in zicht komt. Ook vandaag hebben we alweer een verzoek gehad, het is nu echt op gang gekomen.

‘Normaal gesproken bellen ziekenhuizen het MICU-centrum in hun eigen regio als ze een rit nodig hebben, voor ons is dat Limburg en Zuidoost-Brabant. Dat alle MICU’s ook buiten hun eigen regio patiënten moeten vervoeren, hebben we nog nooit meegemaakt.’

Waarom kan dat vervoer niet in een gewone ambulance?

‘Een MICU heet niet voor niets een mobile intensive care unit. Het is een volledige, volwaardige ic-werkplaats. Alles wat wij hier op de ic aan het bed kunnen, kunnen wij ook in de auto. Al die apparatuur en mensen moeten bovendien zo zijn bevestigd en ingegespt dat niemand gewond kan raken door een noodstop. Bij het vervoer zitten altijd een intensivist en een ic-verpleegkundige bij de patiënt in de auto.

‘Dat past allemaal niet in een gewone ambulance. Alle normale transportapparatuur in een ambulance voldoet niet aan wat wij nodig hebben voor een zieke ic-patiënt. Voor hen hebben we speciale trolleys gebouwd, waar alle apparatuur opzit. Die wegen meer dan 200 kilo. Een MICU is dan ook een vrachtwagen met een laadklep. We rijden de patiënt de laadklep op, en dan rol je ‘m zo de auto in.’

En dan met een slakkengangetje de weg op?

‘In theorie kan een vrachtwagen tot 100 kilometer per uur rijden, maar veel belangrijker is dat de chauffeur heel geleidelijk rijdt. Idealiter remt ie één keer: als we bij het ontvangstziekenhuis aankomen. Een ‘stop-en-go’-verhaal is verschrikkelijk vervelend, zowel voor de hulpverleners als voor de patiënt. Daar zijn de chauffeurs voor opgeleid.’

Kan elke patiënt in een MICU vervoerd worden?

‘In principe zeg ik altijd: er is geen patiënt die niet vervoerd kan worden, maar is er altijd een maar. Bij elke patiënt maken intensivisten een afweging tussen de voordelen en het risico van schade door het transport. Hoe hoger de nood is, hoe meer risico je kan nemen.

‘Als iemand niet geholpen kan worden in een perifeer ziekenhuis, omdat hij bijvoorbeeld cardiochirurgie nodig heeft, dan gaan we ook iedereen met een hoog risico transporteren. Kun je ook prima behandeld worden in het ziekenhuis waar je al ligt, dan stellen we je niet bloot aan de risico’s.’

Hoe zit dat met corona-patiënten?

‘Die afwegingen blijven. Gisteren kregen wij bericht dat de ic van het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch zo goed als vol was. Er was geen plek meer voor een patiënt die zich had gemeld op spoedeisende hulp. Dan is er dus transport nodig, omdat hij in dat ziekenhuis niet de optimale zorg kan krijgen.

‘Gisteren is er spoedoverleg geweest over het transport. Er was al heel veel transport tussen Brabantse ziekenhuizen, nu werden alle MICU-teams naar Brabant gestuurd.’

Hoe is de situatie nu in Maastricht?

‘Bij ons is het nog overzichtelijk. Wij zitten nog ver weg van de grenzen van onze capaciteit. Maar de geluiden die ik hoor van ziekenhuizen uit onze regio zijn dat het aantal patiënten nu flink aan het oplopen is.’