Zo wil Amsterdam de ‘banale feesttoerist’ weren: een blowverbod, geen georganiseerde kroegentochten en een ‘Blijf Weg’-campagne

‘We blijven een wereldstad en toeristen zullen blijven komen. Maar iedereen wil ook een mooie en leefbare stad’, zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad, PvdA). Volgens hem is de balans tussen de toeristische drukte en een leefbare stad voor Amsterdammers, met name in de binnenstad, volledig verstoord geraakt. ‘Daarom is nietsdoen geen optie. Dat vinden bewoners, maar ook ondernemers.’

In het woensdag gepresenteerde meerjarenplan om het overlastgevende toerisme te beteugelen, benadrukt de gemeente dat Amsterdam een vrije stad is en blijft. Alleen: doordat het aantal toeristen de afgelopen twee decennia snel groeide en een deel van de bezoekers ten onrechte denkt dat Amsterdam een stad is ‘waar alles kan en mag’, staat de waarde ‘vrijheid’ onder druk.

Vrij zijn kent een broze balans, constateert het stadsbestuur. ‘Er bestaat een groot verschil tussen de jongen die voor het eerst als drag verkleed naar de binnenstad gaat en de banale feesttoerist, gekleed in een tutu, die dat belachelijk komt maken.’ Volgens Mbarki wordt de waarde ‘vrijheid’ momenteel te vaak ‘gecommercialiseerd’. ‘Als je aan toeristen een reispakket vol drank, drugs en seks verkoopt, doet dat afbreuk aan de stad.’

Komende maand legt hij zijn plannen voor aan de gemeenteraad. Om overlast-toeristen te ontmoedigen wil hij onder meer het al bestaande verbod op groepsrondleidingen verder aanscherpen; zo wil de stad ook af van georganiseerde kroegentochten. Daarnaast wil het gemeentebestuur het aantal riviercruises en zeecruises verminderen, en lobbyt de stad onder meer in Den Haag en Brussel om het aantal goedkope vluchten dat op Schiphol landt, terug te dringen. Mbarki: ‘Tegelijkertijd wil je als stad wel goed bereikbaar blijven.’

Drugstoerisme

Begin 2021 kondigde burgemeester Femke Halsema aan dat ze het zogeheten i-criterium wilde invoeren voor coffeeshopbezoekers. Oftewel: buitenlandse toeristen zouden dan geen wiet of hasj meer mogen kopen. Op die manier hoopte ze een einde te maken aan het drugstoerisme. Haar plan stuitte echter op veel verzet bij de gemeenteraad. Veel partijen vrezen dat als de verkoop van softdrugs aan toeristen in coffeeshops verboden wordt, het aantal straatdealers zal toenemen.

Het stadsbestuur is nu van plan om het blowen op straat in toeristische gebieden te verbieden. Daarnaast wil wethouder Mbarki onderzoeken of de verkoop van softdrugs deels aan banden kan worden gelegd. Nu al mogen ondernemers in delen van de binnenstad alcohol vanaf donderdag tot en met zondag alleen verkopen als het wordt opgedronken in een café of restaurant. ‘We willen kijken of een soortgelijke maatregel ook voor de verkoop van softdrugs mogelijk is. Het doel van de maatregelen is de overlast te beperken en het imago van de stad te veranderen.’

Met ruim 21 miljoen hotelovernachtingen in 2019 was de stad populairder dan ooit onder toeristen. Na een dip door de coronacrisis is het aantal toeristen sinds vorig jaar weer snel gestegen. De verwachting is dat er in 2023 weer meer dan 18 miljoen hotelovernachtingen zullen zijn.