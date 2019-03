Zo werken de Provinciale Statenverkiezingen

Partijen maken zich op voor de Provinciale Statenverkiezingen

Rob Jetten staat bij het begin van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen voor een vuurproef. Kan de nieuwbakken D66-fractievoorzitter, doe bekend staat als ‘serieuze jongen’, ook stemmen trekken?

Voor de PVV is afwachten geen optie meer, in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Want met name Forum voor Democratie vormt nu een serieuze bedreiging op de rechterflank.En dus staat Geert Wilders nu wél te trappelen om mee te doen aan politieke debatten bij NOS, RTL en EenVandaag.

De partij Denk gooit haar voorzitter in de strijd om de Provinciale Staten en de (daarvan afgeleide) Eerste Kamer. Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk wordt lijsttrekker voor de senaat.

GroenLinks ziet de provinciale statenverkiezingen vooral in het licht van de volgende kabinetsformatie. Met een stevige positie in de Eerste Kamer hoopt de partij onmisbaar te zijn bij de vorming van een nieuw kabinet.

Forum voor Democratie (FvD) maakt er geen enkel geheim van waar het op 20 maart om gaat: de verkiezingen voor Provinciale Staten hebben als enig belang de daaropvolgende verkiezing van de Eerste Kamer.

Tijdens het eerste televisiedebat in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen debateerden zes lijsttrekkers waar geen kiezer op kan stemmen over zaken waar ze niet over gaan.

Net nu het kabinet-Rutte III zijn stempel op het land wil gaan drukken, doemen de klippen op. Vrijwel unaniem keerde de oppositie zich tegen twee ingrijpende plannen uit het regeerakkoord. Beide voorstellen dreigen straks in de Eerste Kamer te stranden als de coalitie daar haar meerderheid verliest en de oppositie niet meewerkt.