Zo weinig mogelijk alcohol voor Queen Elizabeth, maar luistert ze ook?

Queen Elizabeth, hier met premier Boris Johnson in Windsor Castle op 19 oktober. Beeld REUTERS

Over het arbeidsethos van de Britten wordt weleens geklaagd, zeker in conservatieve kringen, maar aan de werklust van Elizabeth wordt nooit getwijfeld. Nadat ze begin van deze maand van een vakantie in het Schotse Balmoral was teruggekomen, heeft de hoogbejaarde vorstin onder meer een bezoek gebracht aan de parlementen van Wales en Schotland, ontving ze een Amerikaanse klimaatmissie op Windsor Castle, was ze in Westminster Abbey voor de honderdste verjaardag van de Royal British Legion en bezocht ze de paardenrennen. Tussendoor gaf ze geloofsbrieven aan diverse ambassadeurs, onder wie die van de Europese Unie.

En toen kwam op woensdag plots het bericht dat ze om gezondheidsreden niet aanwezig zou zijn bij een ceremonie in Armagh ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Noord-Ierland. In Ierland werd er meteen getwijfeld en gedacht aan een excuus om niet bij dit controversiële ‘unionistenfeestje’ aanwezig te hoeven zijn. Maar van Elizabeth is bekend dat ze moeilijke bezoeken niet schuwt.

Geen corona

Een dag later bleek dat de klachten zo ernstig waren dat ze een nacht had doorgebracht in het King Edward VII-ziekenhuis. Dat het paleis deze opname aanvankelijk had verzwegen, zorgde voor onrust. Een ding was wel zeker: met corona had het niets te maken.

Uit de schaarse informatie die met haar onderdanen is gedeeld valt op te maken dat de vorstin te druk is geweest. Koningshuiskenner Angela Levin beweert dat er sinds het overlijden van haar echtgenoot Philip, afgelopen voorjaar, niemand meer is die durft te zeggen dat Elizabeth soms wat moet afremmen.

De koningin is zeer plichtsgetrouw. Daar komt bij dat ze soms lang op blijft om televisie te kijken, dit onder het genot van een Martini of een Johnny Walker. Haar lijfartsen hebben haar het advies gegeven om zo weinig mogelijk alcohol te drinken. Een ander teken van ouderdom is haar wandelstok.

John Kerry

Over het algemeen is de gezondheid van de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis goed. De afgelopen weken maakte ze een levendige indruk. Bij het ontmoeten van John Kerry meldde de koningin dat ze hem een paar avonden eerder op televisie had gezien. De voormalige presidentskandidaat was aanwezig geweest bij de uitreiking van milieuprijzen voor haar kleinzoon William. De koningin, die komend jaar haar platina jubileum viert, zag dan ook geen reden om de prijs te aanvaarden voor The Oldie of the Year (Oudje van het jaar), een prestigieuze prijs van ouderenmaandblad The Oldie.

Dat scheelt in elk geval weer een ceremonie.