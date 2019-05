Zo weet India zich steeds beter voor te bereiden op cyclonen

Hoe heeft India zich voorbereid op de cycloon?

Rond 1,2 miljoen mensen zijn geëvacueerd en ondergebracht in schuilplaatsen. Via televisie, luidsprekers, radio en sms’jes zijn ze vooraf op de hoogte gebracht van het aankomende gevaar. Ook in het nabijgelegen Bangladesh, waar de storm vermoedelijk zaterdag aankomt, zijn de autoriteiten begonnen met het evacueren van 500 duizend mensen.

Voordat de cycloon toesloeg, ­waren Indiase militaire eenheden aan de oostkust van Odisha al gemobiliseerd voor noodhulp. Meer dan tien schepen en veertien vliegtuigen stonden klaar om goederen te verspreiden, waaronder voedsel en drinkwater. Premier Modi liet via Twitter weten zo’n 130 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodhulp. ‘De overheid is klaar om alle mogelijke hulp te bieden die nodig is. Wij bidden voor de veiligheid en welzijn van onze burgers.’

Hoe krachtig is de cycloon?

Fani is de zwaarste cycloon in India van de afgelopen twee decennia. Vrijdagochtend rond 8 uur lokale tijd kwam de storm in de Indiase deelstaat Odisha aan land, nadat die de afgelopen dagen aan kracht had opgebouwd boven de Indische ­Oceaan. Er zijn windsnelheden rond 205 kilometer per uur gemeten.

Het Indiase Meteorologische ­Departement (IMD) bestempelt de storm als ‘extreem krachtig’. Het meeste gevaar komt van de overvloedige regenval en de stormvloed waarmee de cycloon gepaard gaat. De storm is inmiddels iets afgezwakt en trekt richting het noorden, naar Bengalen en Bangladesh.

Hoe groot is de schade?

Het Indiase nieuwsmedium NDTV berichtte dat zeker drie mensen zijn overleden. De toeristische kuststad Puri, geliefd als strandoord en vanwege de hindoeïstische tempels een beroemde pelgrimsplaats, is zwaar beschadigd. Wegen raakten bezaaid met omvergewaaide bomen. Er zijn problemen met de elektriciteitsvoorzieningen. ‘De schade is aanzienlijk’, zei Bishnupada Sethi, noodhulpcoördinator van de deelstaat Odisha, tegen persbureau Reuters. De Indiase oostkust geldt in de regel als bijzonder kwetsbaar vanwege het laaggelegen land dat bij ­extreme weersomstandigheden snel onder water komt te staan.

Heeft India geleerd van vorige tropische stormen?

In 1999 kwamen door een cycloon in Odisha zo’n tienduizend mensen om het leven. Sindsdien heeft India grote stappen gemaakt op het gebied van crisismanagement. Dankzij verbeterde technologie slaagt het land er steeds beter in het pad van de orkanen tijdig te voorspellen. Honderden schuilplaatsen zijn ­gebouwd, die elk meer dan duizend mensen kunnen beschermen. De inwoners worden steeds beter tijdig ingelicht en zijn beter bereikbaar met mobiele telefoons.

Het resultaat is dat de hoeveelheid doden in de loop der jaren flink is afgenomen. In 2013 zijn bij een orkaan, die in grootte overeenkwam met die van 1999, een miljoen mensen geëvacueerd. Er kwamen toen minder dan vijftig mensen om het leven.

Onlangs complimenteerden de Verenigde Naties de Indiase deelstaat Odisha nog. Die werd een ‘toonaangevende leider op het gebied van rampenmanagement en ­risicovermindering’ genoemd. Maar ook met de nieuwste technieken zijn drama’s niet te voorkomen. Door de cycloon Ockhi vielen twee jaar geleden nog honderden doden.