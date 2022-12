Zo voorkom je dat je kilo’s aankomt tijdens de feestdagen

Beeld Sophia Twigt

Heerlijk, die banketstaaf, kerstkransjes, oliebollen en andere verrukkelijkheden tijdens de feestdagen, maar hoe voorkom je dat die gastronomische overdaad eindigt in een laag spek waar je in januari niet meer omheen kunt kijken? Het meest voor de hand liggende antwoord is natuurlijk ‘gewoon’ niet zo veel eten en voldoende blijven bewegen.

Maar zo simpel is dat niet, weet Liesbeth Zandstra, buitengewoon hoogleraar eetgedrag bij de Universiteit van Wageningen en onderzoeker bij Unilever. ‘Lekker eten, voedsel met veel suiker, zout en vet, werkt positief belonend: daar willen we graag meer van hebben. Die belonende werking is aangeleerd en hangt af van drie zaken: het voedsel zelf, de persoon die het eet en de context: waar en met wie je eet.’

De persoon zelf kan nog zo goed weten dat bepaald voedsel een vetmaker is, maar de context kan ons alle goede voornemens doen vergeten. Denk aan de oliebollengeur die genot en gezelligheid suggereert, de vrolijke kerstversieringen, familieleden die nog een hapje nemen, of een collega die een schaal bitterballen onder je neus duwt. Kennis over wat wel of niet gezond is, helpt in zulke gevallen weinig.

Geen boodschappen bij lekkere trek

Winkels spelen een belangrijke rol. Tijdens de feestdagen ligt er allerlei lekkers in de schappen. Wat kan helpen, zegt Zandstra, is van tevoren een boodschappenlijstje maken en ons plechtig voornemen daar niet van af te wijken. Om te voorkomen dat je ruggegraat het begeeft, is het verstandig om geen boodschappen te doen bij lekkere trek.

‘Probeer zoveel mogelijk zelf de controle over de situatie te houden’, zegt Zandstra. ‘Als ik ’s avonds bijvoorbeeld op het treinstation moet overstappen, weet ik dat het aantrekkelijk is om iets te kopen in de kiosk. Daarom loop ik naar het andere perron via een route waarbij ik de kiosk bewust mijd.’

Al te streng zijn op de kerstdagen en tijdens de jaarwisseling hoeft volgens Zandstra niet. Het is helemaal niet zo erg om twee of drie dagen wat meer te eten, als de overmaat maar geen wekenlang aanhoudt. ‘Wie zichzelf teveel beperkt, loopt het risico uiteindelijk helemaal los te gaan’, zegt ze. Beter is het om op de ‘gewone’ dagen een normale eet- en beweegroutine aan te houden en zeker geen maaltijden over te slaan ter compensatie. ‘De kans is groot dat je daardoor meer gaat snacken, zodra je trek krijgt.’

Lekker laten waaien

Een andere valkuil is alcoholgebruik. Na twee glazen wijn of andere drank wordt ons verzadigingsgevoel nog minder en laten we de boel makkelijker waaien.

Margriet Westerterp, emeritus hoogleraar voedselinname-regulatie van de mens aan de Universiteit Maastricht, wijst nog op een Britse studie, waarbij 136 proefpersonen tijdens de feestdagen dagelijks op de weegschaal moesten gaan staan. Daarnaast kregen ze informatie over calorieën en het op peil houden van hun gewicht. De controlegroep kreeg alleen een informatiefoldertje.

Na de feestdagen was de controlegroep bijna een halve kilo aangekomen, terwijl de proefpersonen gemiddeld ietsje waren afgevallen. Het is alleen de vraag of een smulpaap voor die halve kilo elke feestdag op de weegschaal wil gaan staan. Samen gaan wandelen na een copieuze maaltijd klinkt aantrekkelijker en het effect is tweeledig: wie wandelt, eet (meestal) geen borrelhapjes en verbrandt ook nog calorieën. ‘Spreek dat dan wel expliciet van tevoren samen af’, raadt Zandstra aan. ‘Anders komt er vaak niks van.’

Seizoenen

Hoeveel we in Nederland gemiddeld aankomen tijdens de feestdagen is trouwens niet bekend. Wel is het aannemelijk dat ons gewicht nogal schommelt met de seizoenen, zoals bijvoorbeeld een Nederlands onderzoek uit 2004 laat zien. In de zomer wegen we gemiddeld snel een paar kilo minder dan in de winter, simpelweg omdat we het in de zomer vaak warm hebben en in de winter sneller koud.

‘Beide veranderingen van de kerntemperatuur geven een oncomfortabel gevoel’, legt Westerterp uit. ‘De stijging kunnen we verminderen door minder en lichter te eten, de daling door meer te eten.’ Daar komt bij dat we in de winter over het algemeen minder bewegen dan in de zomer.

Dat zet de kerstkransjes-speklaag toch in een ander licht. Mocht het wenselijk zijn die weer kwijt te raken, dan is het wellicht zinvol te wachten tot het een beetje warmer wordt en we van nature al wat meer bewegen en minder eten.