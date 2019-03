Zo verliep de grootste terroristische aanslag op moslims in het Westen. Een reconstructie van minuut tot minuut

Bij een terroristische aanslag schoot de Australiër Brenton Tarrant voor zover nu bekend 49 mensen dood in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dit is een reconstructie van de aanslag van minuut tot minuut.

Alle tijden zijn Nieuw-Zeelandse tijd; het is daar twaalf uur later dan in Nederland.

13.42 u ‘Let’s get this party started’, zegt 28-jarige Brenton Tarrant als hij zich door het navigatiesysteem van zijn auto naar de Al-Noor moskee in Christchurch laat leiden. Hij livestreamt de beelden van een camera die hij op zijn helm draagt op zijn Facebook-pagina.

In de auto klinkt Remove Kebab, een Balkanbeat-achtige song waarin de Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic wordt opgehemeld. Enkele uren eerder heeft Tarrant een lijvig manifest vol racistische theorieën op het internet gezet.

13.45 u Tarrant komt aan bij de Al-Noor moskee, waar op dat moment ongeveer driehonderd mensen bijeen zijn voor het vrijdaggebed. Tarrant, gekleed in een zwart gevechtstenue, pakt een halfautomatisch geweer uit het bagageruim, plus een aantal magazijnen met daarop de namen van Russische en Servische strijders die tegen de Turken hebben gevochten.

Beeld uit de livestream van Tarrant, vlak voordat hij de moskee binnengaat.

Het is doodstil in de moskee waar de imam net zijn preek is begonnen, als de bezoekers buiten schoten horen. Tarrant heeft het vuur geopend op een man bij de ingang van de moskee.

Hij loopt langs het lijk van de man de moskee binnen en begint meteen als een wilde om zich heen te schieten. Een man die gewond raakte en weg probeert te kruipen, schiet hij alsnog dood. Hij neemt ook mensen onder vuur die zich in hoeken van de moskee hebben verstopt. Als hij door zijn munitie is, pakt hij een nieuw magazijn en sproeit hij een nieuwe regen kogels rond.

Sommige moskeegangers weten te ontsnappen. Een man die Tarrant smeekt hem in leven te laten, wordt doodgeschoten.

Een bus met spelers van het nationale cricket-team van Bangladesh arriveert bij de moskee voor het vrijdaggebed, maar als hun begeleiders schoten horen worden ze snel in veiligheid gebracht. Als ze een paar minuten eerder waren aangekomen, waren ze in de moskee geweest.

13.48 u Tarrant verlaat de moskee. Buiten vuurt hij om zich heen, beent naar de auto waar hij een jerrycan te voorschijn haalt. Kennelijk wil hij de moskee in brand steken, maar uiteindelijk pakt hij een nieuw geweer en keert hij terug naar de moskee. Daar executeert hij mensen die bloedend op de grond liggen met een schot door het hoofd. Overal liggen gewonden te kermen.

De arrestatie van Tarrant, verspreid via Twitter door @ROBERT22041432. Beeld REUTERS

Een paar minuten later rijdt hij weg, waarbij hij nog over een gewonde vrouw heenrijdt. Uit luidsprekers klinkt het nummer van een Britse rockband: ‘I am the god of hellfire….’ Achter het stuur reflecteert hij over het bloedbad dat hij heeft aangericht. Eigenlijk had hij langer moeten blijven, concludeert hij. Hij had nog ruim de tijd om de moskee in brand te steken. Zonde ook dat hij niet alle magazijnen heeft kunnen gebruiken, zegt hij voor zijn virtuele gehoor. ‘Maar ja, soms gaat het mis.’

Zodra hij weg is, stromen de moskeegangers, vaak onder het bloed, het gebouw uit. De 27-jarige Mohan Ibn Ibrahim vertelt achteraf: ‘De schutter was constant aan het schieten. Het ging maar door.’ Via de deur naar de vrouwenruimte kon hij ontsnappen. ‘Uiteindelijk kwam ik bij een parkeerplaats aan de achterzijde, waar ik over een muur ben geklommen. Buiten zag ik doden en gewonden.’

Omstanders bij de moskee waar Tarrant zijn bloedbad aanrichtte. Beeld AP

14.10 u Bezoekers van de Linwood moskee, 5 kilometer van de Al-Noor Moskee, schrikken op wanneer ze buiten schoten horen. Op dat moment zijn er zestig tot zeventig mensen binnen. Tarrant schiet meteen een paar oudere mannen die bij de ingang zitten dood. Binnen breekt paniek uit. Bezoekers duiken weg en proberen het gebouw uit te vluchten.

De beheerder van de moskee probeert de schutter tegen te houden. Bij een worsteling weet hij hem zijn wapen afhandig te maken. Hij gaat achter Tarrant aan, maar weet niet hoe hij met het geweer moet omgaan. Tarrant weet in zijn auto te ontkomen, maar hij wordt klemgereden door een politiewagen. Een agent sleurt hem uit de auto.

14.11 u Politie meldt voor het eerst dat zich een schietincident afspeelt in Christchurch. Inmiddels zijn eenheden al op weg naar de moskee.

14.17 u Scholen krijgen de opdracht de deuren te sluiten en de scholieren in veiligheid te brengen.

14.47 u Eerste meldingen dat er zes doden zijn gevallen, plus een aantal gewonden.

14.54 u De inwoners van Christchurch krijgen de raad binnen te blijven.

15.21 u Alle overheidsgebouwen in het centrum van de stad gaan op slot. Het personeel moet binnenblijven.

16.00 u De politie meldt dat er een verdachte is opgepakt, maar dat er mogelijk nog anderen rondlopen. De moslimgemeenschap in heel Nieuw-Zeeland krijgt het advies uit de buurt van moskeeën te blijven.

16.10 u Premier Jacinda Ardern spreekt van ‘een van de donkerste dagen’ uit de geschiedenis van haar land.

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Beeld Getty Images

17.31 u De politie meldt dat ze vier mensen heeft gearresteerd. Het is onduidelijk wie de andere personen zijn en wat zij met de bloedbaden te maken hebben.

Verbetering: In een eerdere versie van dit verhaal was een verkeerd tijdstip vermeld bij de tweede aanslag van Brenton Tarrant. Die vond niet lang na 14.00 uur plaats, en niet pas rond 17.30 uur, zoals er eerder stond.

Bij deze reconstructie is gebruik gemaakt van onder meer ABC News Australië en de New Zealand Herald