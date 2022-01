Zo veel rechtszaken met hoog risico dat Amsterdam het leger om hulp vraagt voor beveiliging

Zwaarbewapende agenten eind vorig jaar bij rechtbank De Bunker in Amsterdam voor een zitting in het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Dit schrijft de Amsterdamse burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Volgens Halsema is het aantal zittingen met een hoog risico en het aantal te beveiligen personen toegenomen, waardoor de politie en marechaussee kampen met capaciteitsproblemen. Daarom acht ze het noodzakelijk dat Defensie bijspringt.

Volgens Halsema zullen militairen in groen veldtenue op strategische posities rond de rechtbank worden geplaatst wanneer hier hoog-risicozittingen plaatsvinden. Ze wil deze militairen van maart tot begin juli inzetten. De bewapening zou gelijk blijven, ‘alleen de kleur van het uniform is anders’, benadrukt ze. Minister Ollongren van Defensie moet nog akkoord gaan, de verwachting is dat ze dit zal doen.

In de maanden waarin Amsterdam hulp nodig heeft, vinden onder meer zittingen plaats van het Eris-proces tegen motorclub Caloh Wagon en het Marengo-proces. Laatstgenoemde is een van de grootste strafprocessen uit de Nederlandse geschiedenis. Ridouan T. en zestien andere verdachten worden onder meer verantwoordelijk gehouden voor betrokkenheid bij zes liquidaties.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel. Gedurende het proces werden de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries doodgeschoten.

Uitbraak

Er wordt serieus rekening mee gehouden dat T. zal proberen te ontsnappen. De ‘plannen voor een uitbraak of ontsnapping zijn niet automatisch gestopt of verijdeld’, zei een officier van justitie donderdag nog. Hij deed zijn uitspraak tijdens de eerste openbare zitting in de zaak tegen Youssef T., de neef en advocaat van Ridouan T. die volgens het OM in het geheim informatie doorspeelde die de ontsnapping mogelijk had moeten maken.

Afgelopen december werd bekend dat ook de Extra Beveiligde Inrichting, waar verdachten in het Marengo-proces worden vastgehouden, de hulp van het leger had ingeroepen. Er zouden signalen zijn dat enkele verdachten in dit proces een uitbraakpoging wilden wagen. Welke maatregelen precies zijn genomen om dit te voorkomen, wilde een woordvoerder toen niet zeggen, ‘vanuit het belang van de veiligheid in en rondom gevangenissen’.

Ridouan T. maakte al voordat hij werd gearresteerd in Dubai, eind 2019, al plannen voor gewelddadige uitbraakpogingen uit de gevangenis, blijkt uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van vorig jaar. De commissie heeft informatie waaruit blijkt dat T. een ‘ commandogroep’ heeft met zware vuurwapens, en dat hij miljoenen euro’s zou willen betalen voor de uitbraak. Tot nu toe is er nog nooit iemand ontsnapt uit de Extra Beveiligde Inrichting, in feite een ommuurde gevangenis binnen een gevangenis.