Zo uitgesproken als nu is president Joe Biden lang niet meer geweest

President Joe Biden verlaat dinsdag de Air Force One na een bijeenkomst in Wilkes-Barre, Pennsylvania. Beeld ANP / EPA

Het gebeurt niet vaak dat president Joe Biden zich tot het Amerikaanse volk richt in een zogenoemde ‘prime time speech’, een live uitgezonden toespraak. Donderdag doet hij het wel. En het onderwerp, dat het Witte Huis eerder deze week vrijgaf, getuigt van presidentieel zelfvertrouwen: ‘De strijd om de ziel van onze natie.’

De rede van donderdagavond, tegen het historische decor van de Independence Hall in Philadelphia, waar in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen en later de grondwet geschreven, markeert het startschot van een campagnesprint naar de Congresverkiezingen van 7 november, als de Amerikanen een nieuw Huis van Afgevaardigden kiezen, en ook een derde van de Senaatszetels op het spel staat.

Lang leken de Democraten af te koersen op een verlies van de meerderheid in beide kamers, omdat Bidens presidentschap kort is samen te vatten met de woorden ‘zwakte’ en ‘pech’. Pech door het voortduren van de pandemie, de hoge gasprijzen en de inflatie, zwakte in zijn reactie op de machtsovername van de Taliban in Afghanistan, maar ook op de nijpende tekorten aan babymelkpoeder in zijn land.

Reeks successen

Symbolisch de grootste klap voor de Democraten was natuurlijk de afschaffing van het recht op abortus door het Hooggerechtshof. Ook toen kreeg Biden, die zich vooral profileert als katholiek, vanuit eigen gelederen de kritiek dat hij zich niet duidelijk genoeg had uitgesproken in de abortuskwestie.

Maar de zomer bracht verder een reeks successen voor de Democraten: de voor Amerikaanse begrippen historische energie- en klimaatwetgeving die na obstakels en vertraging toch werd aangenomen, net als een in Republikeinse kringen zwaar omstreden wet die voorziet in betere medische zorg voor veteranen. Ook de geslaagde drone-aanval op Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri wordt gevierd als een succes van de regering-Biden, zoals ook de groei van het aantal banen de afgelopen maanden en de heel licht dalende gasprijzen in de VS.

De kansen dat de Democraten tenminste een meerderheid in de Senaat zullen behouden zijn volgens opiniepeilers de afgelopen weken flink gestegen, van 50 naar 64 procent. Dat ze ook het Huis van Afgevaardigden winnen lijkt minder waarschijnlijk, maar er zijn voor het eerst in maanden weer Democratische politici die die ambitie openlijk uitspreken.

In de aanval

Biden zelf, net genezen van corona en daarom minder huiverig dan voorheen voor de openbare ruimte en contact met burgers, lijkt ervan overtuigd dat dit het moment is om voor het eerst sinds zijn verkiezingsoverwinning frontaal in de aanval te gaan tegen de Republikeinen.

Tenminste, het gedeelte van de Republikeinen dat trouw blijft aan Trump, ondanks de belastende informatie die naar buiten kwam tijdens de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool, en de vondst van vertrouwelijke documenten in Trumps golfresort in Mar-a-Lago.

‘In godsnaam, aan welke kant staan jullie eigenlijk’, bulderde de president tijdens een bijeenkomst in Wilkes-Barre, Pennsylvania, nadat hij zich had verbaasd over Trump-aanhangers die zeggen dat ze voorstanders zijn van wetshandhaving en tegelijk de bestorming van het Capitool verdedigen.

De bedreiging van FBI-mensen door Trump-aanhangers die nog steeds geloven dat Biden de verkiezingen niet rechtmatig heeft gewonnen, noemde hij ‘ziekmakend’. Vorige week noemde Biden de ‘Republikeinse ideologie’ tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Washington al ‘semi-fascistisch’. Zo uitgesproken was Biden alleen twee jaar geleden, als presidentskandidaat.

Kansas

En hoewel analisten in Amerikaanse media waarschuwen dat een te aanvallende koers riskant is voor een president die nog steeds meer uitgesproken tegenstanders kent dan voorstanders, zijn er ook tekenen dat voor een deel van de Republikeinse aanhang het afgelopen jaar een grens is bereikt.

Zo had niemand verwacht dat in het conservatieve Kansas, waar al sinds 1964 geen Democraat de verkiezingen heeft gewonnen, tijdens een referendum begin augustus een duidelijke meerderheid was voor het behoud van het recht op abortus.

‘Biden wil van de Congresverkiezingen een referendum over de democratie zelf maken’, schreef het politieke tijdschrift Politico naar aanleiding van zijn felle uitspraken. In het zelfde stuk citeert het blad anonieme medewerkers van het Witte Huis die zeggen voor het eerst in maanden ‘duidelijke vreugde’ bespeuren bij de president.