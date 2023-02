Zo proberen smokkelaars als Dmitry K. de Russische sancties te omzeilen

De Russisch Orthodoxe Kerk in Arnhem, waar Dmitry K. een tijd woonde. Beeld Freek van den Bergh

In een keurige straat in een keurige wijk in een van de chiquere dorpen van Oost-Nederland wordt de deur van het rijtjeshuis opengedaan door een keurig geklede vijftiger. Pantalon, groene coltrui, bril met filosofenmontuur. Onder de kapstok staan kinderschoenen. Ja, hij heet Dmitry K., maar nee, hij wil niet praten. Vriendelijk sluit hij de deur.

Jammer – hij had precies kunnen vertellen hoe dat nou werkt, het ontwijken van sancties.

Vanuit dit huis in het Gelderse Gorssel zou K. na de Russische inval in Oekraïne voor honderdduizenden euro’s aan microchips en zelfs drones via zogeheten ‘derde landen’ naar Rusland hebben gestuurd. Soortgelijke onderdelen zijn later op het slagveld in Oekraïne aangetroffen. K. is de eerste Nederlandse smokkelaar die voor sanctieontwijking is gearresteerd, en tegen wie nu een rechtszaak loopt. Maandag is de tweede zitting.

K., die ook een Nederlands paspoort heeft en volgens zijn advocaat al decennia in Nederland woont - waaronder, zo blijkt uit het kadaster, een tijdje bij de Russisch Orthodoxe Kerk in Arnhem - ontkent de aantijgingen niet, zo liet de officier van justitie weten tijdens de eerste zitting in december. Maar hij ziet zichzelf als kleine schakel, een inwisselbare speler, iemand die eigenlijk alleen maar is doorgegaan met wat hij altijd al deed: een beetje handelen met Rusland. Hoe erg is het nou helemaal wat hij heeft gedaan?

Ongebruikelijke transacties

Het was een Nederlandse bank die tegen het einde van de zomer aan de bel trok. Wat ze daar precies zagen, is niet duidelijk, maar het was verdacht genoeg voor een telefoontje naar de Financial Intelligence Unit (FIU) van de nationale politie, een opsporingsdienst waar financiële instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden.

De dienst is opgericht om witwassen en het financieren van terrorisme op te sporen, maar moet ook ‘handen en voeten geven aan een deel van de sancties’ tegen Rusland, zoals Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU, het in het laatste jaarverslag zegt. In 2021 kreeg haar dienst ruim 1,2 miljoen meldingen binnen, en dat zullen er het afgelopen jaar alleen maar meer zijn geweest. Een daarvan betrof een transactie van Woerd-Tech BV.

Woerd-Tech BV werd in 2016 door K. opgericht, destijds onder de naam Radio-Electronic BV, met als doel ‘het importeren en exporteren van radio-elektronische onderdelen’, zo meldt zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Later kwamen daar de handel in staal- en metaalproducten en de groothandel in kabels en bedradingen bij.

‘De sterkste punten van de onderneming zijn flexibiliteit, persoonlijke toewijding, creativiteit en marktgerichtheid’, aldus de website. Vanuit Gorssel verstuurde K. computeronderdelen naar Rusland, zijn geboorteland. Met de handel haalde hij tot de Russische inval een omzet van zo’n 130 duizend euro per maand.

Maar meteen na de inval in Oekraïne stelde de Europese Unie sancties in tegen Rusland. Vanaf dat moment mocht geavanceerde technologie, zoals halfgeleiders, niet meer worden uitgevoerd naar Rusland. Ook de export van zogeheten dual-use-goederen, spullen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals drones, werd verboden. K.’s handel stortte in, en in maart verdiende hij bijna niets.

Maar vanaf april ging het weer lopen. K. vond weggetjes om de sancties te omzeilen, door de spullen via andere, niet-gesanctioneerde landen zoals Turkije of Kazachstan aan zijn oude klanten te leveren. In de zomermaanden was de omzet zelfs drie keer zo hoog als voorheen, zegt het OM.

Handel via buurlanden Rusland

K. is lang niet de enige. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de export van specifieke verboden goederen naar Rusland sinds het opleggen van de sancties weliswaar is gedaald, maar dat die naar buurlanden en andere landen met een band met Rusland flink is gestegen.

Aan de hand van een database van de Verenigde Naties, die per productgroep maandelijks bijhouden hoeveel er van het ene naar het andere land gaat, is te zien dat de handel in communicatieapparatuur tussen Nederland en Servië, Turkije, Turkmenistan, Oezbekistan en Kazachstan van ruim 21 miljoen naar 27 miljoen dollar per maand is gestegen, en de handel in computeronderdelen van 16 miljoen naar bijna 22 miljoen – zo’n 30 procent meer. De handel in katalysatoren, chemische stoffen die een reactie op gang brengen of versnellen, is zelfs vervijfvoudigd, van 0,5 miljoen naar 2,5 miljoen dollar.

Tegelijk stijgt ook de wederuitvoer van die spullen uit de betrokken landen naar Rusland enorm: er worden sinds de invasie wel dertig keer zo veel computeronderdelen en communicatieapparaten vanuit de buurlanden naar Rusland gestuurd als voor de invasie.

Deze manier van sancties omzeilen is een probleem, zegt advocaat Saskia Rietbroek, directeur van de vereniging van sanctiespecialisten, omdat het wel strafbaar is, maar veel moeilijker te controleren. ‘Sinds oktober heeft de EU daarom een nieuwe reden om mensen op een sanctielijst te plaatsen: het faciliteren van het omzeilen van sancties. Zowel burgers van de EU als die daarbuiten kunnen zo bestraft worden als ze via een of andere constructie of een uitwijkland vanuit Nederland gesanctioneerde goederen naar Rusland exporteren.’

In theorie kan de EU nu dus ook de tussenhandelaren op de sanctielijst zetten, maar dat is nog niet gebeurd.

Hoe de handel van K. precies liep, is nog onduidelijk. Volgens het OM schafte hij wereldwijd technologie en elektronische goederen aan, liet hij die fysiek naar Nederland zenden om ze vervolgens, ‘verhuld via andere landen’, naar Rusland te sturen. Daar zijn ze ‘vermoedelijk gebruikt voor de technologische en militaire versterking van Rusland’.

De smokkel via derde landen kan op verschillende manieren, schrijft Svitlana Taran van het European Policy Centre, een Brusselse denktank, in een recente analyse. Soms gaat het fysiek: de spullen worden daadwerkelijk afgeleverd, gaan door de douane, en worden dan doorverkocht naar Rusland. Soms gaat dat puur op papier: al tijdens het transport worden de spullen doorverkocht en wordt de route aangepast, waarna ze in Rusland belanden.

Fraude en fictieve bedrijven

De exporteur is wel verplicht een eindgebruiker in te vullen op zijn uitvoeraangifte, en moet ook End User Statements invullen bij de aankoop van zijn spullen. Daarvoor moest K. frauderen: want dat kon natuurlijk niet de daadwerkelijke klant in Rusland zijn.

K. vulde als eindgebruiker ‘Ukrmoravia’ in, een bedrijf dat door hemzelf lijkt te zijn opgericht. Uit de communicatie die op zijn telefoon en computer is gevonden, blijkt dat hij regelmatig contact had met een Russische freelance programmeur, aan wie hij opdracht gaf om de domeinnaam te verlengen en de website aan te passen, en aan wie hij vertelde wat er moest gebeuren als iemand het telefoonnummer belde.

‘Het vermoeden is ontstaan dat dit een fictief bedrijf is’, schrijft het OM. Dmitry K. snapte dat ‘het beter was Rusland niet te noemen bij de aanschaf van goederen’ en heeft daarom ‘vermoedelijk ter voorkoming van argwaan bij producenten’ het fictieve Oekraïense bedrijf opgericht. Dat gebeurde overigens al in 2017 – een paar jaar na de eerste sancties wegens de Russische bezetting van de Krim en de steun aan de opstandelingen in de Donbas.

De werkelijke afnemer van K.’s spullen woont niet in Oekraïne maar in Moskou. Deze Alexej Belosochov is inkoopleider bij het Russische bedrijf SpetzPromSvyaz (SPS), een ict-bedrijf dat ‘een breed spectrum van producten en diensten levert’ en daarbij rekening houdt met de ‘specifieke prioriteiten’ van de klant. Volgens het OM heeft het bedrijf een speciale licentie van de Russische inlichtingendienst FSB en mag het daarom leveren aan Rostec, een conglomeraat van honderden hightech- en defensiebedrijven die sinds 2008 allemaal staatseigendom zijn, en dat wordt geleid door Sergej Tsjemezov, een oud KGB-maatje van Vladimir Poetin uit zijn tijd in Dresden.

Betrokkenheid geheime diensten

De betrokkenheid van inlichtingendiensten is geen toeval. In de VS speelt op dit moment ook een rechtszaak tegen vijf Russische agenten en twee Amerikanen, die een inkijkje geeft in hoe de geheime diensten de leiding hebben over grootscheepse smokkeloperaties waarmee de sancties worden ontdoken. Via een netwerk van lege bedrijven en tussenpersonen haalden zij van alles naar Rusland: van halfgeleiders tot munitie. Een van de Russen werd in december in Estland gearresteerd. Ook zij leverden veel aan Rostec.

Op een foto op Vkontakte is Belosochov, de partner van de Nederlandse Rus K., te zien tijdens een luchtvaartbeurs in Moskou in 2019, trots staand voor een nieuwe militaire drone, de Corsair. Op de tent is het logo van Rostec zichtbaar. ‘Nervous’, had Belosochov op zijn T-shirt staan.

Maar Belosochov bleek best zeker van zijn zaak. In de tachtig dagen tussen 8 juli en 27 september 2022 had hij via Skype 657 keer contact met Dmitry K., zo ontdekte het OM. De Nederlander ‘lijkt deels te worden aangestuurd door Belosochov’. In deze gesprekken geeft hij K. opdracht om bepaalde spullen te bestellen en naar Nederland te laten sturen. Hij maakt het geld over, waarna K. kan gaan winkelen.

Hij koopt niet alleen microchips en drones, maar ook vaten ceriumoxide, een geelwit poeder dat kan worden gebruikt om spiegels en lenzen mee te polijsten, of als katalysator bij chemische processen. Om welke chips en drones het precies gaat, is nog niet duidelijk. Uit eerder onderzoek aan Russisch wapentuig in Oekraïne bleek dat zo’n 450 unieke onderdelen van buitenlandse makelij in 27 verschillende wapens werden aangetroffen. Daaronder waren ook chips van de Nederlandse bedrijven NXP en Nexperia.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod), die het onderzoek naar K. heeft uitgevoerd (projectnaam: Drake), zegt te hebben gezien ‘dat het type drones dat hij aankocht ook wordt gebruikt door het Russische leger’. Op een van de filmpjes die op internet circuleren waarop Oekraïense soldaten een drone uit de lucht schieten, zou precies het merk te zien zijn dat K. verstuurde. Mogelijk gaat het om een Chinese DJI Mavic.

Chipfabrikanten niet bekend met K.

Of K. Nederlandse chips heeft verstuurd, is nog onduidelijk. Zowel NXP als Nexperia, de twee belangrijkste makers van halfgeleiders, zeggen nooit zaken te hebben gedaan met Radio-Electronic of Woerd-Tech. ‘Wij verkopen jaarlijks 100 miljard halfgeleiders, deels aan distributeurs, die het weer doorverkopen aan duizenden andere partijen’, zegt een woordvoerder van Nexperia. ‘Die chips kunnen voor van alles worden gebruikt, van koelkasten tot auto’s. In die ketens zijn heel veel partijen betrokken die wij niet allemaal kunnen controleren.’

NXP laat in een verklaring weten dat het ‘niet tolereert dat NXP-producten worden gebruikt in Russische militaire systemen’. Het bedrijf heeft al zijn zakelijke banden met Rusland verbroken, en houdt zich aan alle sancties en exportrestricties. ‘Helaas kunnen onze inspanningen alleen niet voorkomen dat onze producten op plekken en in toepassingen terechtkomen waarvoor ze niet bestemd zijn.’

Ergens eind van de zomer sloeg een bank dus alarm, toen de medewerkers of algoritmen een verdachte transactie signaleerden. Maar zij waren niet de enigen. Ook een bedrijf in de buurt van Schiphol, waar een vracht van Woerd-Tech met halfgeleiders klaarstond om verstuurd te worden, voelde nattigheid, zegt de directeur. ‘Omdat we de afzender, bestemming en lading verdacht vonden, hebben we de vracht die al bij ons stond voor verzending, teruggestuurd naar de verzender’, zegt hij. De afnemer zou op de Malediven zitten, maar de vracht moest elders heen. De directeur geeft liever geen details en wil niet met name genoemd worden, uit angst voor Russische represailles.

De Fiod besloot in te grijpen. Op 27 september werd K. aangehouden en in voorlopige hechtenis gestopt. Twee maanden later kregen rechercheurs toestemming zijn Samsung-telefoon en laptop door te lichten, waarna de communicatie met Belosochov boven water kwam. Ook troffen zij duizenden foto’s aan met wapens, gevechtshandelingen, explosies en bombardementen in Oekraïne. ‘Rusland zal Oekraïne in drie stukken hakken’, schrijft K. in een whatsappbericht. ‘Baltische staten en Finland aan de beurt. Navo verdoemd.’

K. sympathiseert met Rusland

‘Uiteraard zijn gedachten niet strafbaar en iemand kan zeer ver gaan in het uiten van sympathie met bepaalde ideeën voordat een strafbare grens wordt overschreden’, schrijft het OM in zijn requisitoir. ‘Maar een aangehangen ideologie of bepaalde sympathieën kunnen bepaald (strafbaar) handelen wel degelijk inkleuren, perspectief en betekenis geven.’

Uiteindelijk is het overtreden van sancties, of dat nou tot doden leidt of niet, een economisch delict. Daarop staat maximaal zes jaar gevangenisstraf. Hoewel het OM vroeg om K. in voorarrest te houden, besloot de rechter in december hem in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak vrij te laten.

Volgens een woordvoerder van de douane is er na die eerste zending nog een tweede zending tegengehouden, maar of dat tot nieuwe aanhoudingen heeft geleid, is niet bekendgemaakt.