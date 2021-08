Zo pakken de Fransen, Britten en Amerikanen hun uittocht uit Afghanistan aan

Maandag 16 augustus: Britse burgers uit Afghanistan gaan aan boord van een Brits militair toestel op het vliegveld van Kabul. Beeld EPA

Verenigd Koninkrijk

Zeker 900 Britse speciale eenheden zijn bezig met het evacueren van 6.000 Britten, Ieren en Afghaanse asielgerechtigden. Bij deze evacuatie, die al sinds eind vorige week aan de gang is, gaan militairen de stad in om mensen op te halen en naar het vliegveld te brengen. Aanvankelijk waren er 600 speciale eenheden actief, maar eerder deze week zijn er nog 300 naar Kabul gestuurd. De Britse elitemilitairen zijn uiterst bedreven in dit soort Duinkerken-achtige operaties. Er zijn al meer dan 1.200 mensen per vliegtuig vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad, vooral in de nachtelijke uren.

Door de militaire aanwezigheid kan de Britse ambassadeur Sir Laurie Bristow zijn werk blijven doen, geassisteerd door diplomatiek personeel. Het gaat daarbij onder meer om het verwerken van visa-aanvragen. De Britten hebben, zo melden Britse media, geheime onderhandelingen met de Taliban-vertegenwoordigers gevoerd om de evacuatie zonder veel weerstand te laten verlopen. Begin deze week maakte minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel bekend dat het Verenigd Koninkrijk komende jaren in totaal 20 duizend Afghaanse vluchtelingen wil opnemen, gevolgd door het verzoek aan andere Europese landen om dit voorbeeld te volgen.

In het Lagerhuis heeft premier Boris Johnson de terugtrekking van de Amerikanen verdedigd, maar achter de schermen zouden Britse politici woedend zijn op Joe Biden. Een meerderheid in het parlement hekelde de Biden-regering. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab krijgt kritiek omdat hij zijn vakantie op Kreta weigert te onderbreken. De bewindsman bleek slecht bereikbaar te zijn en zou kort voor de val van Kabul een belangrijk telefoontje over het lot van de Afghaanse tolken hebben gedelegeerd.

Verenigde Staten

Toen president Biden vorige week donderdag 3.500 militairen naar Kabul stuurde om de evacuatie van ambassadepersoneel en Afghaanse oud-medewerkers te beveiligen, ontkenden de VS in alle toonaarden dat het een ‘volledige evacuatie’ was. Het was niet meer dan een voorzorgsmaatregel, ter voorbereiding op de strijd om Kabul die in weken of maanden zou losbranden. Aan een razendsnelle val van de hoofdstad dacht niemand.

Drie dagen later was Kabul al gevallen. De evacuatie-operatie is nu voor de VS uitgelopen op een race tegen de klok. Want hoe haal je zo snel mogelijk niet alleen alle 21 duizend Afghanen uit het land die de VS hebben geholpen en van wie hun visumaanvraag bijna is afgerond, maar ook nog de 10- tot 15-duizend Amerikaanse burgers die zich nu in Afghanistan bevinden?

Biden, die al fors wordt bekritiseerd door Republikeinen én Democraten vanwege de chaotische terugtrekking uit Afghanistan, staat onder grote druk om de evacuatie tot een goed einde te brengen. Militairen en vliegtuigen zijn er genoeg; alleen dinsdag al waren er elf vluchten. De VS willen dagelijks 5.000 tot 9.000 personen per vliegtuig uit Kabul evacueren.

Maar de grote vraag is of dat wel zal lukken vanwege de slechte veiligheidssituatie. Amerikanen en Afghanen buiten Kabul hebben grote moeite om naar de hoofdstad te reizen. De ambassade verzoekt Amerikaanse burgers in Kabul voorlopig binnen te blijven en niet zomaar naar de luchthaven te komen. Pas als hun aanvraag is goedgekeurd en ze een bericht hebben gekregen, mogen ze naar het vliegveld komen. En dan moeten ze maar hopen, zeker de Afghaanse oud-medewerkers, dat ze bij een Taliban-controlepost niet worden tegengehouden en teruggestuurd, wat deze week al is gebeurd.

Frankrijk

Zonder de Taliban konden ze niets en dus onderhandelde de Franse evacuatiemissie afgelopen dagen met de nieuwe machthebbers in Afghanistan om de Franse ambassade in Kabul te evacueren. Dat heeft Jean-Baptiste Dulion van de speciaal ingeschakelde anti-terreureenheid Raid woensdagavond verklaard tegenover RTL. Terwijl de Franse ambassadeur contact onderhield met Talibanleiders, vertelde Dulion, was zijn eenheid van elf man in de omgeving zelf ‘voortdurend op zoek naar een vertegenwoordiger’ van de Taliban die ‘kon helpen’.

Sinds zondag hadden enkele honderden Fransen en Afghanen hun toevlucht gezocht tot de Franse ambassade in Kabul, nadat de ambassade hen die dag had opgeroepen zo snel mogelijk daar naartoe te komen. De meerderheid van hen kon na de onderhandelingen met de Taliban in de nacht van dinsdag op woensdag via een geheime route naar het vliegveld worden gebracht.

Frankrijk vliegt met twee militaire vliegtuigen tussen Kabul en een Franse militaire basis in de Emiraten, en twee extra vluchten tussen die basis en Frankrijk. Dinsdag arriveerde een eerste groep met 41 Fransen en buitenlanders in Frankrijk, de eerste grote groep Afghanen (184) is woensdag in Parijs geland. Daarmee is volgens de autoriteiten de meerderheid van de vluchtelingen in de ambassade geëvacueerd.

De vraag is wat dat betekent voor andere Afghanen met recht op asiel in Frankrijk. President Macron verzekerde maandag dat iedereen die voor de Fransen heeft gewerkt, kan worden geëvacueerd. Maar een groep advocaten die daar al langer voor pleit, uit daarover zorgen. Van de 170 Afghaanse namen die ze aan de regering heeft overlegd, zou nog niemand aan boord zijn, liet advocaat Magali Guadalupe-Miranda woensdag weten. Donderdagmiddag vertrok opnieuw een Frans vliegtuig uit Kabul. ‘We hebben nog steeds geen idee’, tweette de advocaat, ‘laten we het hopen.’