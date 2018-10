Zo kunnen de Chinezen Trumps iPhone afluisteren

Chinese spionnen zouden de Amerikaanse president Donald Trump afluisteren als die met zijn onbeveiligde iPhone met vrienden belt. Volgens inlichtingenrapporten wordt de verkregen informatie gebruikt om het Amerikaanse beleid te beïnvloeden, zo meldt The New York Times . Trump ontkent het ‘lange en saaie’ verhaal en zegt dat hij alleen overheidstelefoons gebruikt.

De Amerikaanse president Donald Trump met de Chinese president Xi Jinping Beeld EPA

Hoe werkt dat, zo’n mobiel hacken?

Hacken is vermoedelijk niet het goede woord. De kans dat de hardware van de iPhone van Trump is gehackt door Russen of Chinezen is klein, zegt Erik Remmelzwaal van beveiligingsbedrijf DearBytes. Een andere mogelijkheid is dat er iets mis is met de software op Trumps iPhone. Hij zou per ongeluk malware kunnen hebben geïnstalleerd. Maar ook dat acht Remmelzwaal onwaarschijnlijk. ‘Apple controleert vrij goed welke apps er in de appstore komen. Trump kán natuurlijk zijn iPhone hebben aangepast om er zo apps buiten de appstore om op te zetten, maar ik denk niet dat hij dat heeft gedaan.’

Maar hoe kan hij dan toch worden afgeluisterd?

Dat is gissen. Een veel waarschijnlijker scenario is wire tapping. Met zogenoemde IMSI-catchers kunnen geheime diensten telefoons afluisteren. Zij kunnen dat doen door zo’n catcher in de buurt van het doelwit te zetten. Deze gedraagt zich als zendmast. De telefoon accepteert deze vervolgens als betrouwbaar netwerk. Remmelzwaal: ‘De telefoon heeft geen middelen om te zien of een netwerk te vertrouwen is of niet.’ Het zou kunnen dat buitenlandse diensten rond het Witte Huis zo’n IMSI-catcher hebben opgezet om Trump af te luisteren.

Zijn er nog meer methodes?

Jazeker, zegt Remmelzwaal. Veel verkeer gaat via de kabels. Onder de grond of op de bodem van de oceanen. Diensten kunnen ook proberen in te breken op deze fysieke infrastructuur. Maar ook dit is lastig: ‘Het gaat echt om gigantische hoeveelheden data. Het is nog een hele kunst om de gesprekken van Trump hieruit te vissen. Maar het kán wel. Het gebruik van een gewone telefoon is principieel niet veilig.’

Hoe kun je je er dan tegen beschermen?

Er is maar één manier, zegt Remmelzwaal: het versleutelen van al het verkeer via zogenoemde end-to-end-encryptie. De telefoons aan beide kanten moeten hier dan gebruik van maken. Het is vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld WhatsApp doet, maar dan voor alle telefoongesprekken. Het gaat dan om speciaal geprepareerde telefoons waarvan de diensten zeker weten dat er nergens in het hele productieproces mee gerommeld is en die al het verkeer versleutelen. Het installeren van een spelletje zal niet mogelijk zijn, maar de veiligheid is gewaarborgd.

Overdrijven de Amerikaanse diensten?

Verre van. Trump is zo’n interessant doelwit dat niemand kan uitsluiten dat zijn gesprekken inderdaad worden onderschept. Trump heeft volgens The New York Times naast zijn eigen iPhone ook twee officiële, geprepareerde iPhones met de nodige beperkingen. Trump zou deze liever niet gebruiken omdat hij er zijn contacten niet in op kan slaan. In Nederland gebruiken Rutte en zijn collega’s ook speciaal beveiligde telefoons. Volgens Remmelzwaal gaat het hier om telefoons van de fabrikant Sectra, die door de meeste EU-lidstaten wordt gebruikt. De Sectra Tiger is een ouderwets ogende telefoon met het gebruiksgemak van een oude Nokia. Maar wél veilig.