Zo komt de 190 euro ter compensatie van hoge energiekosten terecht bij Nederlandse huishoudens

Zonnepanelen in Amersfoort. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor wie is de korting bedoeld?

De korting geldt voor vrijwel alle huishoudens: mensen die op 1 november een zogenoemde kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit hebben, kunnen rekenen op 190 euro. Vast of variabel energiecontract, dat speelt geen rol, net zomin als de hoogte van je energierekening en je inkomen. Mensen met een energierekening lager dan 190 euro, krijgen geld toe. Wie op 1 december ook zo’n contract heeft, krijgt nog eens een korting van 190 euro.

Ook kantoorpanden en cafés met een kleinverbruiksaansluiting hebben recht op de korting. Maar huishoudens die bijvoorbeeld samen met andere huishoudens een grootverbruiksaansluiting hebben, krijgen geen compensatie. Ook sommige studentenhuizen vallen buiten de boot. De regering zoekt naar een oplossing voor deze groep huishoudens.

Welke aansluiting je precies hebt, staat op je meter of energierekening. Per 1 januari eindigt de korting sowieso. Dan gaat het prijsplafond op gas en elektriciteit in.

Wie betaalt het geld uit?

Dat doen de energiemaatschappijen. Zij zijn door de overheid aangewezen om deze compensatiemaatregel uit te voeren. Wie gas en stroom van verschillende bedrijven afneemt, krijgt de tegemoetkoming dus enkel via de stroomleverancier.

Energiemaatschappijen geven aan de overheid door hoeveel klanten zij op 1 november en 1 december hebben. Ongeveer drie weken daarna maakt de overheid de tegemoetkoming aan de maatschappijen over. Vervolgens moeten de klanten het geld binnen dertig dagen ontvangen.

Hoe komt het geld bij de consument terecht?

Dat verschilt per energiemaatschappij. Volgens vergelijkingssite Independer kent Nederland op dit moment ruim dertig verschillende leveranciers. Zij kunnen de 190 euro ofwel direct aan hun klanten overmaken, ofwel van hun voorschot- of eindnota aftrekken, ofwel vereffenen met openstaande rekeningen.

Die verschillende mogelijkheden zijn terug te zien in de grootste energieleveranciers van Nederland. Essent en Greenchoice verrekenen het geld met het termijnbedrag van hun klanten. Eneco en Vattenfall maken het bedrag gewoon naar de rekening van hun klanten over.

Sommige kleine aanbieders moeten nog beslissen hoe en wanneer zij hun klanten de korting geven. Voor energieleverancier HEM komt november te vroeg: klanten krijgen daarom in december in een keer 380 euro.

Wanneer wordt het geld uitbetaald?

Ook dat verschilt per energieleverancier. Als de korting verrekend wordt in het maandelijkse voorschot, gebeurt dat op de gebruikelijke datum van de afschrijving. Energiemaatschappijen die het bedrag naar hun klanten overmaken doen dat over het algemeen in de tweede helft van de maand: Eneco spreekt van ‘tussen half en eind november’, Vattenfall keert ‘voor 26 november’ uit.