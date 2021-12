Zo komen Nederlanders aan een buitenlandse booster (én geldige QR-code om hun wintersport te redden)

Nederlanders halen in Duitsland hun boosterprik tegen corona. Beeld Marcel van den Bergh

Kunnen Nederlanders in het buitenland zomaar een boosterprik halen?

Dat kan niet alleen, het gebeurt volop. De Duitse stadsregio Aken meldde eerder deze maand dat Nederlanders van harte welkom zijn om een boosterprik te komen halen. Ook voor een eerste of tweede vaccinatie weken mensen al uit naar Duitsland. Zo bleek onlangs dat de vaccinatiegraad in het Zuid-Limburgse dorp Vaals, op een dik kwartier fietsen van Aken, niet op 67 procent, maar op ongeveer 87 procent lag. Veel inwoners hadden zich over de grens laten inenten en die prikken had het RIVM niet in beeld.

Sinds Oostenrijk bekendmaakte dat Nederlanders zonder boosterprik minimaal vijf dagen in quarantaine moeten, lijken de buitenlandse boosters nog populairder. ‘We willen begin volgende maand gaan skiën’, zei een naar Aken afgereisde student uit Kaatsheuvel deze week tegen de Volkskrant. ‘Mijn broer heeft dat vorige week ook gedaan. Het is gratis en niemand wordt geweigerd.’

De Telegraaf meldde donderdag zelfs dat sommige Oostenrijkse hotels hun gasten na het inchecken doorverwezen naar een lokaal vaccinatiecentrum. Met een kersverse boosterprik zouden ze de quarantaineplicht kunnen ontlopen.

Is die boosterprik dan meteen geldig?

Ja. Ook al is een boostervaccin volgens het RIVM pas na zeven dagen effectief, in de regels voor een vaccinatiebewijs is deze termijn niet terug te vinden. In het buitenland is het tot nog toe evenmin gebruikelijk dat aan de datum van de booster eisen worden gesteld.

Na een tweede vaccinatie met BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca duurt het wel even voordat de prik een vaccinatiebewijs opleverde. Pas na twee weken verschijnt een groen vinkje in in de Coronacheckapp. Met één Janssen-prik is de wachttijd zelfs vier weken.

Zitten er dan geen praktische problemen aan zo’n buitenlandse boosterprik?

Jawel, met name als je terug in Nederland bent. Het is op dit moment namelijk niet mogelijk om een in het buitenland gezette booster in de Nederlandse app te laden.

De QR-code is het product van die registratie, legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit. ‘Als je die prik in bijvoorbeeld Oostenrijk haalt, wordt dat niet automatisch in de Nederlandse systemen geregistreerd. Daarom zeggen wij: haal die prik gewoon in Nederland.’

Bij eerdere vaccinatierondes biedt de overheid de optie wel: wie zijn eerste of tweede prik in het buitenland heeft gekregen, kan het bewijs daarvan laten omzetten in een in Nederland geldig toegangsbewijs. Dat kan echter alleen bij een fysiek loket, in Utrecht, Groningen of Rotterdam. Een afspraak maken moet telefonisch. Voor de boosterprik ‘wordt gewerkt aan een oplossing’, aldus de website van Rijksoverheid.

Hoe omzeilen wintersporters dit probleem?

Daarvoor hebben ‘boostertoeristen’ een creatieve oplossing: ze downloaden de CoronaMelder-app van het land waar ze de booster ontvingen. Zo heeft Duitsland de ‘Covpass-app’, ontwikkeld door het Robert Koch Institut, de Duitse evenknie van het RIVM. Na de inenting geven Duitse vaccinatiecentra en apotheken een vaccinatiecertificaat mee. De QR-code die daarop staat, laat zich met de CovPass-App scannen, waarna een nieuwe QR-code op het scherm de weg naar Oostenrijk opent.