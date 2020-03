Zo houd je het de komende weken leuk in huis

Kinderen spelen op een laptop en op een iPod. Beeld Martijn Beekman

1. Buiten spelen mag, maar niet in grote groepen



Onduidelijkheid bij ouders maandag: mogen kinderen nog wel in een groepje gaan voetballen in het park of naar de speeltuin? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf maandag het verlossende antwoord: kinderen mogen wel buiten spelen, maar alleen in kleine gezelschappen. ‘Blijf je gezonde verstand gebruiken’, aldus een woordvoerder.

‘Vooralsnog mogen we nog wel naar buiten, dus je kunt wel als ouder met je eigen kinderen op de parkeerplaats een spel spelen’, zegt expert opvoedondersteuning Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Of ga ’s ochtends, wanneer je normaal naar school gaat, een rondje fietsen. Bouw vaste beweegmomenten in op een dag waarbij je tien minuten oefeningen of spelletjes doet.’

2. Praat over de vreemde situatie

‘Voor je kind is het ook raar en misschien zelfs beangstigend’, zegt José Sagasser, pedagoog achter de site Opvoedingsvragen.nl die zichzelf sinds zondag elke avond beschikbaar stelt voor coronagerelateerd telefonisch advies aan ouders. Ze raadt aan om om de paar dagen een huisvergadering in te stellen waarin elk gezinslid mag zeggen wat hij vindt van deze situatie - wat is er raar, leuk of niet leuk – en daar afspraken op te baseren. ‘Kinderen vinden zoiets heel stoer, je kunt er zelfs notulen van maken.’

Ook Van Beekhoven raadt aan open in gesprek te gaan met kinderen, ‘wat niet betekent dat je meteen al jouw eigen zorgen deelt. Bezorgdheid over een mogelijke economische malaise of een dreigend beddentekort in ziekenhuizen, daar hoef je kleine kinderen natuurlijk niet mee op te zadelen.’

3. Probeer een dagstructuur te vinden

Het helpt, zeggen beide deskundigen, om net als op een schooldag een afwisseling aan te houden van activiteiten. Dus leermomenten, maar ook rustperiodes en vaste beweegmomenten. ‘Maak afspraken, maar verwacht niet dat je kind alles meteen snapt en probeer niet geïrriteerd te raken als je kind bijvoorbeeld door een belangrijk werktelefoontje heen om een mandarijn zeurt’, zegt Sagasser.

Van Beekhoven: ‘Het kan helpen om met je kinderen samen een weekkalender te maken, om een gevoel te houden voor de tijd. Daarin is het ook belangrijk om onderscheid te blijven maken tussen week- en weekenddagen.’

Ze raadt bij thuiswerk aan om realistische verwachtingen te hebben. ‘Oudere kinderen kun je wel uitleggen dat ze even iets voor zichzelf moeten doen. Maar van een baby kan je niet verwachten dat hij niet huilt of jou niet nodig heeft op het moment dat je in overleg bent met collega’s.’

4. Stimuleer contact met leeftijdsgenootjes op afstand

‘Zoals volwassenen nu meer skypen voor hun vergaderingen, zo kun je kinderen ook contact laten houden met vriendjes en vriendinnetjes’, raadt Van Beekhoven aan. Oudere kinderen regelen dat zelf wel, bij kleine kinderen kun je de interactie met leeftijdsgenootjes ook stimuleren door met andere ouders af te spreken om te Facetimen. ‘Voor kinderen zijn sociale contacten net zo wezenlijk van belang als voor volwassenen.’

Sagasser moedigt hierin de creativiteit aan. ‘Probeer eens of je een systeem kunt bedenken waarin je vanaf het balkon een bericht kan sturen aan de buurkinderen. Voordat ze daarmee klaar zijn, is er zo weer een dag om.’

5. Wijs in huis één uitraasplek aan

Kinderen zullen de komende tijd waarschijnlijk toch verveeld raken, meer zeuren of herrie maken. ‘Elke ouder van een peuter kent de driftbuien, waarin je jezelf honderd keer hoort zeggen: ‘doe eens rustig, ben eens stil’, zegt Sagasser. ‘Meestal heeft dat weinig zin. Wat ik ouders in zulke situaties aanraad: creëer één plek in huis, het kan een mat zijn of een koepeltentje in de gang, waar je kind kan uitrazen als het helemaal gek wordt. Vaak moet die boosheid er gewoon even uit, dan kun je daarna weer door.’

6. Neem op tijd een moment voor jezelf als het te veel wordt

Zeker als er al spanningen zijn, kan de komende tijd van voortdurend op elkaars lip zitten, lastig worden. ‘Dan is het goed als je kunt afspreken met mensen in je netwerk dat je af en toe even telefonisch stoom mag afblazen’, zegt Van Beekhoven.

Als er twee ouders zijn, is het belangrijk dat je elkaar af en toe even een rustmoment gunt, merkt Sagasser op. ‘Dat je zegt: ik zet nu even mijn koptelefoon op en ben er niet. Het kan ook zijn dat de één helemaal knetter wordt en de ander er beter mee kan omgaan. Verdeel de zorgtaken dan tijdelijk anders dan je normaal zou doen.’

Merk je als ouder dat je een lijn dreigt over te gaan (schreeuwen tegen je kind of een tik uitdelen) dan is er volgens Sagasser maar één remedie: stap onmiddellijk ‘uit de situatie’. ‘Sluit jezelf voor mijn part op op de wc of ga in je eentje wandelen of rennen, maar zorg dat je die grens niet overgaat. En voorzie je al dat je deze periode niet gaat trekken, roep dan nu al hulp in.’

7. Doe bijzondere dingen samen

Deze periode is bij uitstek het moment om als gezin samen activiteiten te doen die je anders nooit doet. ‘Maak samen een film met scènes waarvoor je je gaat verkleden’, suggereert Sagasser. ‘Verzamel alle Lego die er in huis maar te vinden is om samen een groot gebouw te maken. Bak koekjes, dat vinden kinderen ook prachtig.’ Het is een tijd waarin je als gezin ineens ongewoon veel tijd samen doorbrengt en dat kan volgens de pedagoog juist heel mooi uitpakken. ‘Zodat je kinderen later aan deze periode zullen terugdenken als een weliswaar rare en spannende tijd, maar ook een van bijzondere herinneringen.’

Aanvulling In een eerdere versie van dit artikel wees een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid erop dat het niet de bedoeling is dat kinderen samen spelen. Dit advies is inmiddels aangepast: het RIVM maakte maandagavond duidelijk dat kinderen naar de speeltuin kunnen (mits niet al te druk bezocht) of in kleine gezelschappen bij elkaar thuis kunnen spelen.