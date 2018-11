Zo hoopt het kabinet de kloof tussen vaste banen en flexwerk kleiner te maken

Hoe maakt Koolmees een vaste baan minder vast?

Het ontslagrecht voor werknemers in ‘vaste dienst’ wordt versoepeld. Het gaat om het ontslag via de kantonrechter. Nu kan dat alleen vanwege ‘frequent verzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen’, ‘disfunctioneren’, ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’, ‘werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar’, ‘een verstoorde arbeidsverhouding’, of ‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd’.

Koolmees wil ontslag ook mogelijk maken als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. ‘Te denken valt’, schrijft Koolmees in het wetsvoorstel, ‘aan verwijtbaar handelen van de werknemer gecombineerd met onvoldoende functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding.’ Het gaat om de optelsom, omdat elk punt zelfstandig niet zwaar genoeg zou zijn voor ontslag. Om willekeur te voorkomen, kan de rechter de transitievergoeding voor de werknemer met de helft verhogen. Als de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ opstelt, kan de rechter daarboven nog een ‘billijke vergoeding’ toekennen. ‘Dit zal zich in de jurisprudentie verder uitkristalliseren’, schrijft Koolmees.

De maximale proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd en contracten van twee jaar of langer wordt opgerekt van twee naar vijf maanden. Tijdens de proeftijd kan het contract door werkgever en werknemer van het ene op het andere moment worden opgezegd. Een langere proeftijd is volgens Koolmees in beider voordeel. Enerzijds heeft de werkgever langer de tijd te beoordelen of de werknemer bevalt. Anderzijds krijgt de werknemer maar eenmaal een proeftijd van vijf maanden en daarna een vaste baan. Het is niet meer mogelijk om meerdere contracten te krijgen met steeds weer een nieuwe proeftijd. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken direct een vast contract te geven of een tijdelijk contract dat langer dan twee jaar duurt. Om misbruik te voorkomen, geldt de proeftijd alleen voor het eerste contract dat gesloten wordt.

De regels voor de ontslagvergoeding wil Koolmees veranderen. Als een tijdelijk contract nu afloopt, wordt geen transitievergoeding betaald. Werknemers in vaste dienst krijgen die wel na ontslag. Bovendien wordt die hoger na tien jaar diensttijd. Deze verschillen wil Koolmees schrappen. De hogere vergoeding na een lang dienstverband wordt geschrapt. Alle werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De ingreep geldt ook voor uitzendkrachten en na afloop van een tijdelijk contract. Als een uitzendbureau geen nieuw werk heeft voor een uitzendkracht, dan moet een ontslagvergoeding betaald worden. Is er wel nieuw werk, dan is er geen transitievergoeding. Deze verandering is in het nadeel van werknemers die na een lang dienstverband op straat worden gezet. Zij krijgen minder ontslagvergoeding dan nu. Daar staat tegenover dat flexwerkers ook een ontslagvergoeding krijgen. Dat verkleint het kostenverschil tussen flex en ‘vast’.

Hoe maakt Koolmees flexwerk minder flexibel?

Werkgevers betalen nu voor al hun werknemers premie voor de werkloosheidsuitkering, de WW. Door het huidige, ingewikkelde systeem is de premie voor tijdelijke contracten vaak lager dan de premie voor ‘vaste’ werknemers. Koolmees haalt de bezem door dat ingewikkelde systeem. Hij stelt twee WW-premies voor, één hogere premie voor alle flexkrachten en één lagere premie voor alle vaste werknemers. Flex wordt duurder voor de werkgevers, vast minder duur. Het verschil wordt 5 procent.

Koolmees stelt voor dat een reeks tijdelijke contracten drie jaar mag duren. Nu is dat nog twee jaar. Dan moet een ‘vast’ contract volgen of ontslag. ‘Een werknemer bouwt meer werkervaring op en dat kan doorslaggevend zijn voor de werkgever om de persoon na die periode een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden’, schrijft Koolmees. Het basisonderwijs wordt vrijgesteld van deze ‘ketenbepaling’ als het gaat om vervanging bij ziekte. Anders zou na een paar invalbeurten waarvoor steeds een tijdelijk contract wordt gesloten, recht op een vaste baan ontstaan. Hiermee willigt Koolmees een wens van werkgevers in die graag, net als vroeger (voor 2015) drie jaar lang tijdelijke contracten willen sluiten.

Na een reeks tijdelijke contracten mag pas een nieuwe reeks volgen na een pauze van zes maanden. Koolmees stelt voor dat dit in cao’s drie maanden mag worden als het gaat om werk dat maximaal negen maanden per jaar gedaan kan worden. ‘Hierbij zou gedacht kunnen worden aan functies in de culturele sector (afhankelijk van het theaterseizoen) of trainers bij sportclubs die bijvoorbeeld een stop hebben van drie maanden’, schrijft Koolmees. Hiermee wordt de ‘pauze’ inzet van de cao-onderhandelingen.

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waarvoor aparte regels gaan gelden. Hierdoor worden payrollers duurder, waardoor oneerlijke concurrentie tussen werkgevers wordt beperkt. Een bedrijf met payrollers heeft nu immers goedkopere werknemers dan een bedrijf met eigen werknemers. Dat verschil vervalt. Dit is de vervulling van een wens van de vakbeweging die het verschil in beloning tussen payrollers en vaste krachten van het inhurende bedrijf hekelt.

Er komt een eind aan verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot een dag. Dit is een verbetering van de positie van oproepkrachten die zo meer greep op hun agenda krijgen en op de combinatie van werk en zorgtaken.