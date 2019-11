Zo gevaarlijk kan koolmonoxide zijn: ‘Ik dacht: wat voor virus heeft zij opgelopen?’

De familie Breugem thuis op de bank. Beeld Jiri Büller

Ronald Breugem (45) rent meteen de trap op als hij om kwart over negen ’s avonds op 29 oktober 2018 een harde klap hoort. Daar ziet hij zijn dochter Tess, de jongste van drie meiden en destijds 7 jaar oud, op de grond liggen. Ze ‘reageert raar op prikkels’ en moet overgeven. ‘Ik dacht: wat voor een virus heeft zij opgelopen’, vertelt Breugem een jaar na dato. De vrouw van Breugem, Monique, ligt diezelfde dag al ruim drie uur op bed, nadat ze zich overdag niet lekker was gaan voelen.

Samen met zijn schoonouders belt Breugem 112, eerst voor zijn dochter, en als blijkt dat zijn vrouw niet meer wakker wordt ook voor haar. Als de ambulance arriveert en de koolmonoxidemelder die het traumateam bij zich heeft afgaat, dringt de ernst van de situatie bij Breugem door: zijn gezin is slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. Zijn middelste dochter Britt is inmiddels flauwgevallen, met vijf ambulances wordt het gezin naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

Met hem en zijn drie dochters gaat het snel beter. De moeder van het gezin verkeert gedurende de nacht in kritieke toestand. ‘Langzamerhand bleek gelukkig dat ook zij er goed vanaf kwam’, vertelt Breugem. Drie dagen na het ongeval verlaat zij als laatste het ziekenhuis. ‘Het is voor ons met een sisser afgelopen.’

De cv-ketel in de nieuwbouwwoning, toen net een klein jaar oud, blijkt de bron van het probleem. Door een systeemfout ging de uitlaat van de ketel stuk, met als gevolg dat de koolmonoxide niet buitenshuis, maar binnenshuis werd geloosd.

Twee dagen na het ongeval hangt er weer een nieuwe ketel, van hetzelfde bedrijf. Wat wel anders is, is het aantal koolmonoxidemelders in huis. Voor het ongeluk hingen er geen, inmiddels hangen er zeven. Drie in de buurt van de ketel, en daarnaast één per kamer. ‘Dat klinkt misschien overdreven’, zegt Breugem. ‘Maar als je zo’n ongeval meemaakt, is niets meer overdreven.’

Lugubere vondst in een bungalowpark

Op een bungalowpark in Zeewolde doet de beheerder op 21 januari 2013 een lugubere vondst: een 88-jarige man ligt dood in de vakantiewoning die hij permanent bewoonde. De huisarts doet de zaak af als een natuurlijke dood. Maar als de 54-jarige zoon van de man de dag erna niet komt opdagen bij een afspraak, ontstaat argwaan. Op 22 januari wordt ook de zoon dood aangetroffen in diezelfde vakantiewoning.

De boosdoener is een drie maanden eerder geplaatste cv-ketel. De cv-ketel en afvoer waren verkeerd geïnstalleerd; via een kier lekte de koolmonoxide de woning in. Het OM beschuldigt de twee installateurs van de ketel, een vader en zoon uit Harderwijk, van dood door schuld in de uitoefening van hun beroep. De rechtbank veroordeelt in eerste instantie alleen de vader tot een taakstraf van 200 uur en 6 maanden voorwaardelijke celstraf, maar het Gerechtshof spreekt hem in hoger beroep vrij.

Dodelijke damp in de badkamer

Het waait hard wanneer drie vriendinnetjes op 5 januari 2012 tijdens een logeerpartij in de badkamer aan het ‘tutten’ zijn. De wind sluit de afvoer van de geiser af, waardoor de koolmonoxide de badkamer in stroomt.

Als de vader van een van hen de woonkamer binnenloopt – hij heeft daarvoor gesport in de kelder – ziet hij zijn vrouw en broer slapen op de bank. Ook boven is het verdacht stil, de badkamer zit op slot.

De vader belt de hulpdiensten, de toegesnelde brandweer forceert de badkamerdeur met een breekijzer. Voor twee meisjes van 11 en 12 jaar oud komt hulp te laat. Ze zijn verdronken in bad. Het derde meisje, dat bewusteloos op de grond wordt aangetroffen, overleeft het ongeval.

In een eerdere versie van dit artikel werd gesproken over de Hoge Raad, dat was niet juist. Het Gerechtshof sprak de installateur vrij. De Hoge Raad liet de vrijspraak in stand.