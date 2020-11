Zo gaat Trump straks zijn schulden aflossen – of niet

President Donald Trump in Mar-a-Lago, zijn verblijf in Palm Beach Florida. Beeld AFP

Hij had nog nooit zo’n prachtig stukje chocoladetaart gezien. Het hoofdgerecht van het diner met de Chinese president Xi Jinping was net achter de rug toen dat geweldige dessert op tafel werd gezet. De beste chocoladetaart ooit. President Xi had er enorm van zitten smullen, vertelde de Amerikaanse president Donald Trump in april 2017 op de televisiezender Fox.

Trump had Xi Jinping in zijn resort Mar-a-Lago in Florida uitgenodigd voor een officieel staatsbezoek. Dat het toetje van uitmuntende kwaliteit was, had hem daarom ook niet echt verbaasd. Mooi was ook dat hij uiteraard niet af hoefde te rekenen voor het diner; het was tenslotte zijn eigen resort en bovendien zat hij er zijn functie als president uit te oefenen.

Rekening voor de belastingbetaler

Nog mooier was het dat Trump verdiende aan zijn eigen diner. Want nadat de tafels waren afgeruimd, stuurde Mar-a-Lago een rekening van 7.000 dollar naar de overheid voor het diner van in totaal dertig personen. En zo betaalde de Amerikaanse belastingbetaler de rekening aan ondernemer Trump voor het etentje van president Trump.

Het was niet de enige keer dat Trump zijn presidentschap te gelde maakte. Een journalist van The Washington Post probeerde afgelopen jaren alle bonnetjes te verzamelen die bedrijven van Trump bij de overheid indienden en kwam uit op een totaal van ten minste 2,5 miljoen dollar.

Meer dan 280 keer bezocht Trump als president zijn eigen resorts, hotels of golfbanen. Zo ontving hij in april 2018 de Japanse premier Shinzo Abe op Mar-a-Lago, wat resulteerde in een rekening van 6.000 dollar voor de bloemen om het bezoek wat op te luisteren.

Trump National Golf Club Bedminster stuurde de overheid maandelijks een rekening van 17.000 dollar voor de verhuur van een huisje. Dat werd gehuurd door de Secret Service, die er agenten in onderbracht die Trump en zijn familie moesten beveiligen. En omdat de bezoeken van Trump en zijn gevolg aan de golfclub nogal onvoorspelbaar waren, had de Secret Service het huisje maar permanent vastgelegd.

Rekening voor Trump

Als Trump straks geen president meer is, zijn alle ogen weer gericht op zijn zakelijke imperium. Hoe gaat hij dat overeind houden? De Amerikaanse media hebben de afgelopen maanden zijn financiële huishouding nauwgezet in kaart gebracht. De zakenman Donald Trump bleek met zijn bedrijven zeker 1,1 miljard dollar aan schulden te hebben.

De komende vier jaar moet hij daarvan honderden miljoenen aflossen, zoals volgend jaar een lening van 162 miljoen dollar voor een wolkenkrabber in San Francisco aan een groep onbekende schuldeisers. In 2022 loopt een obligatielening van 100 miljoen dollar op een wolkenkrabber in New York af, en weer een jaar later wil Deutsche Bank 125 miljoen dollar terug die ze hem ooit leenden voor zijn golfresort in Miami.

De pandemie heeft Trumps golfclubs, hotels en kantoren hard geraakt. En dan valt ook nog eens de omzet weg die hij zijn bedrijven de afgelopen vier jaar als president kon toebedelen. Eenmaal president af verdwijnt bovendien de enorme hobbel die banken en voormalig zakenpartners moesten nemen om hard tegen hem op te treden. Een zittend president tegen je in het harnas jagen, daar hebben weinig bedrijven trek in. Daarnaast lopen er nog strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk gerommel met belastingen, verstopt in zijn vastgoeddeals.

Dark Towers

Het zakenimperium van Trump bestaat uit vastgoed verspreid over de hele wereld, voornamelijk hotels, kantoren en golfresorts. Hij bouwde dit grotendeels op in de Verenigde Staten met behulp van Deutsche Bank. Hoe die relatie tot stand kwam, staat uitvoerig beschreven in het onlangs verschenen boek Dark Towers van New York Times-journalist David Enrich.

De bank en Trump vonden elkaar voor het eerst in 1998. Deutsche Bank wilde in die periode dolgraag groeien in Amerika en was daarom niet te kieskeurig bij het uitkiezen van klanten. Trump had net een paar andere banken teleurgesteld door leningen niet af te lossen en kon wel een nieuwe financier gebruiken. Deutsche Bank leende hem vervolgens geld om een wolkenkrabber in New York neer te zetten, die hij de Trump World Tower noemde.

In 2005 leende Trump 630 miljoen dollar van Deutsche Bank en 130 miljoen van een hedgefonds voor de bouw van een wolkenkrabber in Chicago. Hij beloofde zijn financiers dat het een geweldig succes zou worden, en om te tonen hoe belangrijk het project voor hem was, schoof hij zijn dochter Ivanka naar voren als degene die de zaak ging leiden.

In de aanval

Dit project is illustratief voor hoe Trump als zakenman opereerde en hoe hij zich waarschijnlijk vanaf januari weer zal gedragen. Miljoenen binnenhengelen door gouden bergen te beloven – de beste wolkenkrabber ooit – en vervolgens afspraken niet nakomen en keihard om zich heen slaan in de hoop dat de problemen op die manier verdwijnen.

In 2008 liep de lening voor de toren in Chicago af en moest Trump nog ruim 334 miljoen dollar naar Deutsche Bank overmaken. Het gebouw was nog niet af, de appartementen waren nog niet verkocht en de financiële crisis was net losgebarsten. Trump koos de aanval.

Hij schreef Deutsche Bank een brief waarin hij de firma beschuldigde van medeplichtigheid aan het veroorzaken van de financiële crisis. Een paar dagen later begon hij ook meteen maar een rechtszaak tegen de bank, die hij ‘roofzuchtige’ praktijken verweet. Hij eiste 3 miljard schadevergoeding.

Agressieve bluf

Deutsche Bank had weinig zin in eindeloze juridische procedures en trof in 2010 een schikking met Trump, zo ontdekte The New York Times dit jaar. De bank en het investeringsfonds scholden hem rond de 270 miljoen dollar kwijt. Wat resteert, is een bedrag van ‘slechts’ 45 miljoen dollar dat Trump in 2024 voor dit project moet aflossen aan Deutsche Bank. Het is voor hem te hopen dat de huurmarkt tegen die tijd flink is aangetrokken, want volgens Amerikaanse vastgoedbladen is een groot gedeelte van het pand in Chicago tot op heden nooit verhuurd.

De agressieve bluf waarmee Trump de kwijtschelding van Deutsche Bank voor elkaar kreeg, kan hem overigens nog wel een strafrechtelijk probleem opleveren. De openbaar aanklager in New York doet onderzoek naar onder meer zijn belastingaangiften. Volgens de regels had Trump het bedrag dat hem aan schulden werd kwijtgescholden moeten opgeven als inkomen. En daarover had hij belasting moeten betalen. De vraag is of Trump dat ooit heeft gedaan.