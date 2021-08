Zo gaan scholen om met vaccinatiedebat minderjarigen: ‘We zijn eraan gewend dat maatschappelijke discussies hier binnendenderen’

Jan Mattijs Heinemeijer, rector-bestuurder van het Mendelcollege in Haarlem

‘Ik sta niet te springen als de GGD op mijn school voorlichting zou willen geven over vaccinatie. Een prikbus bij de school zie ik sowieso niet zitten. Primair zijn wij een onderwijsinstelling, mijn enige doel op dit moment is dat de school weer volledig kan opengaan. Door de GGD toe te laten op de school, ga je stelling nemen. Mij lijkt het onverstandig als je je niet laat vaccineren. Maar we leven in een vrij land, iedereen mag over dit onderwerp zijn eigen ideeën hebben.

‘De GGD’s delen al veel met scholen, vind ik. Zo hadden ze bijvoorbeeld posters gemaakt over de examenfeestjes. Dan vraag ik me ook af: waar houdt onze rol op als school. Ik weet van mijn medewerkers dat ze allemaal zijn gevaccineerd. Maar onder onze 1.800 leerlingen en hun ouders zijn ook ongevaccineerden. Alle meningen zijn op onze school vertegenwoordigd.

‘Ik denk dat degenen die nu nog niet zijn gevaccineerd, daar bewuste voor hebben gekozen. Ook niet iedereen laat zich testen. Op onze school staan nog pallets met grote hoeveelheden ongebruikte zelftests, niet alle leerlingen willen ze gebruiken. Als degenen die zich niet laten vaccineren overtuigd zijn van hun verhaal, dan vraag ik me af wat de meerwaarde is van de voorlichting van de GGD op school. Een landelijke campagne lijkt me beter. Ik denk bovendien dat het wel goedkomt met die vaccinatiegraad onder jongeren, het heeft nog wat tijd nodig.

‘Het is zeker niet zo dat ik hierbij laat meespelen dat ik demonstraties vrees op het schoolplein als de GGD hier langskomt. Als ze hier zouden komen, zou ik ze te woord staan. Ik sta iedereen te woord die in gesprek wil. En een besluit hierover nemen we in overleg met ouders, leerlingen en personeel.’