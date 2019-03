De kolencentrale van RWE op het randje van de Waddenzee. Beeld Corné Sparidaens

Gebouwde omgeving

De warmtepomp is het afgelopen jaar uitgegroeid tot het symbool van de energietransitie die Nederlandse huishoudens te wachten staat. Volgens de klimaatplannen worden Nederlandse huiseigenaren verplicht duizenden tot tienduizenden euro’s uit te geven aan deze vervanger van de cv-ketel, inclusief de bijbehorende extra woningisolatie. Het is wel de bedoeling dat dit voor het gemiddelde gezin woonlastenneutraal uitpakt, dus dat Nederlanders de investeringskosten grosso modo terugverdienen met de besparing die ze dankzij deze ingreep behalen op hun energierekening.

Het PBL oordeelt dat de vergroening van de gebouwde omgeving een eind kan opschieten met dit plan, maar dat het waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om 1,5 miljoen gebouwen voor 2030 aardgasvrij te maken. Dat ligt deels aan een te kleine subsidiepot. De beloofde ‘woonlastenneutraliteit’ zal voor veel huiseigenaren alleen haalbaar blijken als ze subsidie krijgen op de aanschaf van de warmtepomp of hun isolatiekosten. Daar is in het ontwerp-Klimaatakkoord 3,5 miljard euro voor gereserveerd, maar dat is bij lange na niet genoeg, stelt het PBL. Zeker nu de in het ontwerp-Klimaatakkoord voorgestelde verhoging van de energiebelasting op aardgas niet doorgaat, zoals premier Rutte woensdagmiddag plotseling aankondigde. Het benodigde subsidiebedrag zal eerder in de buurt van 10 miljard euro liggen.

Mobiliteit

Het aantal elektrische auto’s zal snel toenemen als het kabinet de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord doorvoert, maar ook hier blijft de gestelde klimaatdoelstelling waarschijnlijk buiten bereik. De voorstellen omvatten een trits financiële lokkertjes voor elektrische rijders, zoals een aanschafsubsidie van 6.000 euro op elektrische auto’s, een verlaagde bijtelling voor zakelijke rijders, een vrijstelling van de aanschafbelasting (BPM) (tot 2025) en een verlaging of vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Al deze financiële voordelen zouden opgebracht moeten worden door automobilisten die in een benzine- of dieselauto blijven rijden. Dit pakket zal ertoe leiden dat in 2030 ruim de helft van alle zakelijke auto’s elektrisch is, maar slechts 7 tot 15 procent van de particuliere personenauto’s. In reactie op de doorrekening kondigde het kabinet woensdagmiddag aan dat het ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s wil tegengaan. Het lijkt er dus op dat de lokkertjes voor elektrisch rijden veel minder riant gaan uitvallen. De doorrekening van het PBL is op dit punt dus al op de dag van presentatie achterhaald.

In het goederenvervoer krijgt het kabinet hulp van de Europese Unie. De lidstaten zijn in december een aanscherping van de CO 2 -normen voor bestelauto’s en vrachtauto’s overeengekomen. Daardoor zullen bedrijven meer zuinige benzine- en dieselauto’s en meer elektrische auto’s aanschaffen. De CO 2 -uitstoot van het binnenlandse vrachtvervoer daalt hierdoor met 0,9 tot 1,4 megaton.

Industrie

Zoals eigenlijk iedereen al zag aankomen, het kabinet incluis, zijn de planbureaus redelijk vernietigend over het ‘geitenpaadje’ voor de industrie: het bonus-malussysteem. Omdat de grote vervuilers onder de bedrijven zich aan de klimaattafel industrie mordicus verzetten tegen een directe, nationale beprijzing van hun CO 2 -uitstoot, bedacht minister Wiebes van Economische Zaken een nogal complexe manier om het bedrijfsleven toch tot vergroening te dwingen. Alle circa 300 grote industriële vervuilers zouden dan voor 2021 een individueel CO 2 -reductieplan moeten indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die zou dan moeten beoordelen of die plannen deugen en of ze goed worden uitgevoerd. Als het bedrijf de opgelegde CO 2 -reductie dan niet haalt, zou het een boete moeten betalen.

Het CPB vond het plan te vaag om überhaupt door te rekenen en in het PBL-rapport is het een en al ach en wee over de onzekerheden, onduidelijke vormgeving, juridische haken en ogen en het gebrek aan echte afdwingbaarheid. Conclusie: dit levert geen substantiële CO 2 -reductie op en de industrie krijgt wel erg veel subsidie, terwijl de burgers en het mkb die subsidie moeten opbrengen via hun energierekening. Het kabinet besloot met het oog op de naderende verkiezingen tot een spoedreparatie van dit stemmendodende oordeel (de burger betaalt, het bedrijfsleven profiteert). Woensdagmiddag kondigden Wiebes en Rutte dus alsnog een CO 2 -heffing aan, plús een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven. Hoe die CO 2 -heffing er precies gaat uitzien, weet het kabinet nog niet.

Landbouw

De boeren, of beter gezegd hun koeien en varkens, stoten behoorlijk veel broeikasgassen uit, maar qua taakstelling in de klimaatplannen kwamen ze er relatief gemakkelijk vanaf. De 3,5 megaton extra CO 2 -reductie die de landbouwsector voor 2030 moet realiseren zal daarom waarschijnlijk wel gehaald worden, stelt het PBL. Dat is niet zozeer te danken aan extra inzet van de landbouwsector, maar meer aan de voortzetting van al ingezet beleid. Vooral de glastuinders investeren al volop in verduurzaming. Dat de vergroening in de glastuinbouw zo opschiet heeft twee redenen. Ten eerste hebben glastuinders doorgaans hoge energiekosten (voor het verwarmen en verlichten van hun kassen), waardoor het al snel loont om energiebesparende maatregelen te nemen. Ten tweede kunnen ze ook zonder Klimaatakkoord al aanspraak maken op grote subsidiepotjes. De veehouderij krijgt nu al veel subsidie voor milieuvriendelijke stallen en mestverwerking. Wiebes en Rutte maakten op hun persconferentie woensdagmiddag bekend dat het kabinet de verduurzaming van de landbouw wil bevorderen door nog meer subsidies aan de sector uit te delen. Om hoeveel extra geld het gaat, zeiden ze er nog niet bij.

Het PBL kraakt een kritische noot over het feit dat inkrimping van de veestapel geen deel uitmaakt van de klimaatplannen: het voorkomen van CO 2 -uitstoot is beter dan genezen, merkt het planbureau op. Maar met de christelijke boerenpartijen CDA en ChristenUnie in het kabinet is dat idee taboe verklaard (op de zogenoemde ‘warme’ sanering van de varkenshouderij na, waarbij varkenshouders die stoppen financieel schadeloos gesteld worden).

Elektriciteit

De elektriciteitsbedrijven moesten veruit de grootste bijdrage leveren aan het halen van het klimaatdoel voor 2030. Een groot deel van de doelstelling van ruim 20 megaton is bij voorbaat binnen dankzij maatregelen die het kabinet al eerder heeft doorgevoerd, dus voordat het ontwerp-Klimaatakkoord er lag. Dat het kabinet de vijf Nederlandse kolencentrales voor 2030 wil sluiten is bijvoorbeeld geen onderdeel van het ontwerp-Klimaatakkoord, maar levert volgens het PBL wel een grote bijdrage aan de beoogde CO 2 -reductie. Het kabinet heeft zelf al veel geld beschikbaar gesteld voor de opwekking van duurzame energie en ook de CO 2 -minimumprijs voor bedrijven die elektriciteit produceren stond al in het regeerakkoord.