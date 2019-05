Zo dichtbij en toch mijlenver weg: de bizarre ‘Londense’ voetbalfinale in Bakoe

Het Olympisch Stadion in Bakoe. Beeld BSR Agency

Voor de twee Londense clubs zal het een vervreemdende ervaring zijn: een belangrijke wedstrijd spelen terwijl het overgrote deel van de aanhang in de pub of huiskamer zit. The Blues en The Gunners hadden Wembley misschien wel twee keer kunnen uitverkopen, maar in plaats daarvan zullen er maar een paar duizend Arsenal- en Chelsea-fans in het Olympisch Stadion zitten. Het futuristische stadion, dat plek biedt aan bijna 70 duizend toeschouwers, zal vooral worden bevolkt door zakenrelaties van de diverse voetbalbonden.

Beide clubs hadden ieder zesduizend kaartjes gekregen. Aanvankelijk was er woede over dit lage aantal, maar al snel bleek dat het aan de hoge kant was. Voor supporters is het lastig en peperduur om de stad op de drempel van Oost-Europa en Azië te bereiken. Er gaan weinig directe vluchten en het vliegveld van Bakoe kan maar 15 duizend passagiers per dag aan. Sommige Arsenal- en Chelsea-fans hebben wel kaarten, maar beschouwen die als souvenirs en reizen niet af naar Azerbeidzjan. Er zullen dus lege plekken te zien zijn achter de doelen.

Voetbalfeest

Het doet denken aan de financiële pijn en moeite die het supporters van Liverpool en Real Madrid kostte om in Kiev aanwezig te zijn bij de finale om de Champions League. De hoofdstad van de Oekraïne bleek totaal niet berekend op de instroom van tienduizenden fans. Het wekt allemaal de indruk dat de Europese voetbalbond niet zoveel geeft om de gewone fans, maar vooral rekening houdt met de dollars die leiders van landen als de Oekraïne en Azerbeidzjan overhebben voor een voetbalfeest.

In de tijden van vliegschaamte luidt tevens de vraag of de Europese voetbalbond niet beter rekening moet gaan houden met wie er in een finale staan. Op haar site meldt de UEFA dat milieu een belangrijke rol speelt bij het organiseren van evenementen, dus waarom zou je tienduizenden voetbalfans kriskras door Europa laten vliegen? Waarom geen Arsenal - Chelsea in het Spurs Stadion en Liverpool - Tottenham Hotspur op Old Trafford? Om logistieke redenen kiest de UEFA een finalelocatie jaren van tevoren, maar een noodzaak is dat zeker niet.

Zelfpromotie

Bakoe is om nog een andere reden omstreden. De Armeense Arsenal-middenvelder Henrikh Mkhitaryan blijft achter in Londen. Hij doet dat omdat hij voor zijn veiligheid vreest in Azerbeidjan, dat al jaren op voet van oorlog staat met Armenië over de enclave Nagorno-karabach. Op papier is Azerbeidjan een democratie, maar in de praktijk fungeert het als een dictatuur te zijn waar president Ilham Alijev, die in 2003 zijn overleden vader opvolgde, het voor het zeggen heeft. Een finale als die van de Europa League is voor hem zelfpromotie voor zijn olierijke land.

Hoe gevoelig die Armeense kwestie ligt bleek dinsdag toen enkele supporters van Arsenal die met een Mkhitaryan-shirts over de straat liepen in Bakoe en staande werden gehouden door de plaatselijke politie. Bovendien zal de UEFA de Noord-Londense club straffen als spelers tijdens de warming-up met speciale Mkhitaryan-shirts hun solidariteit tonen aan hun 30-jarige teamgenoot.

Favoriet

Hoewel Chelsea een plek hoger eindigde in de Premier League, is Arsenal de favoriet. De ploeg van Ubai Emery heeft dit seizoen goed gespeeld in Europa, met name in Napels en Valencia. Het heeft met Pierre-Emerick Aubameyang en Aleksandre Lacazette de beschikking over twee gevaarlijke aanvallers. Chelsea is afhankelijk van Eden Hazard, die waarschijnlijk zijn afscheidswedstrijd speelt. Voor manager Maurizio Sarri, die nog nooit een trofee heeft gewonnen, is de finale van groot belang. Bij verlies raakt hij naar verwachting zijn baan kwijt.

Als Arsenal wint, vaardigt Engeland komend jaar vijf ploegen af naar de Champions League.