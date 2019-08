Zitting VN-Veiligheidsraad over Indiaas ingrijpen in betwist Kashmir gaat niets opleveren

De Indiase premier Modi op weg naar zijn toespraak bij de viering van de Onafhankelijkheid. Beeld Foto Harish Tyagi / EPA

De Veiligheidsraad van de VN praat vandaag over Kashmir. De spanning in het omstreden gebied, en die tussen de buurlanden India en Pakistan, die elkaar Kashmir betwisten, is opgelopen nadat de Indiase premier Narendra Modi de speciale autonome status van de deelstaat Jammu en Kashmir heeft opgeheven. Tienduizenden extra troepen werden door New Delhi naar het gebied gestuurd om de onrust te beheersen.

De voorspelbare woede van de Pakistanen heeft Modi op de koop toegenomen. Tijdens de viering van Onafhankelijkheidsdag donderdag in New Delhi wreef hij het er nog eens in. ‘Vandaag kan elke Indiër trots zeggen: één natie, één grondwet’, sprak hij.

‘Zwarte Dag’ in Pakistan

Aan de andere kant van de grens worden de zaken minstens zozeer op scherp gezet – politiek, diplomatiek en retorisch. Pakistan nam een ‘Zwarte Dag’ in acht. Kranten hadden rouwkaders, premier Imran Khan en andere politici zetten hun Facebookpagina op zwart. Eerder schortte Islamabad alle handel met India op. De Vriendschapstrein tussen de twee landen werd stilgelegd, de Indiase ambassadeur werd weggestuurd en Indiase films zijn verboden in de bioscopen.

Internationaal wordt nu door de Pakistanen schoppenaas ingezet: de VN in New York! Of is het de joker? Wat de zitting van de Veiligheidsraad, bijeen op verzoek van Pakistan en China, gaat opleveren is namelijk eenvoudig te voorspellen: helemaal niets. Hooguit zullen India en Pakistan worden opgeroepen terughoudendheid te betrachten en de zaak in goed overleg te sussen.

Interventie met dwangmiddelen is volstrekt niet aan de orde, en ook van voorzichtiger vormen van buitenlandse bemoeienis is geen sprake. De reden daarvoor is simpel: India heeft er geen enkele behoefte aan en daarmee basta. New Delhi accepteert al tientallen jaren geen inmenging van de VN en zelfs geen internationale bemiddeling.

Geen externe bemoeienis

De Amerikaanse president Donald Trump wekte vorige maand de woede van New Delhi, toen hij in een gesprek met premier Khan zei door India te zijn gevraagd te bemiddelen tussen de twee landen. Trump liet schielijk weten verkeerd begrepen te zijn.

Dat India eenvoudig externe bemoeienis kan afwijzen, komt doordat het de sterkere partij is, ook militair. Het Pakistaanse leger heeft tot nu alle oorlogen met India verloren. Pakistan is de vragende, onderliggende partij. De Pakistanen verwerpen de Indiase claim op Kashmir, maar aan de feitelijke controle van de Indiërs over het oostelijk deel van de regio kunnen ze geen jota veranderen.

Internationale bemiddeling wekt ten onrechte de indruk van een speelveld met twee gelijkwaardige partijen. ‘India heeft daarom niets te winnen door een derde partij te betrekken in zijn 70 jaar oude conflict met Pakistan’, schrijft Suhasini Haidar in The Hindu.

Geen compromis

Het geschil lijkt symmetrisch te zijn (Kashmir in tweeën gehakt, elk land maakt aanspraak op het hele gebied), maar dat is het niet. De Pakistanen hebben van het politieke lot van de moslims in Kashmir een zaak van ultiem nationaal belang gemaakt. Kashmir opgeven is de ziel van Pakistan opgeven.

India daarentegen zou – hoewel geen Indiër het zich kan veroorloven dat toe te geven – tevreden kunnen zijn met de status quo. Pakistaans Kashmir hoeven de Indiërs er niet bij te krijgen. Zij hebben geen behoefte aan een arm gebied vol lastige, opstandige moslims. Aan Jammu en Kashmir hebben ze hun handen al vol. De logica van onderhandeling schrijft echter voor: niets weggeven zolang je er niets voor terug krijgt.

De vaak gemaakte vergelijking met de Palestijns-Israëlische impasse gaat daarom mank. In theorie is voor de kwestie-Palestina nog wel een compromis te bedenken (in Camp David in 2000 was het bijna zo ver), maar voor Kashmir geldt dat niet. Het is van tweeën één: óf het oostelijk deel van Kashmir blijft deel van India, óf niet. Het eerste is onaanvaardbaar voor Pakistan, het tweede voor India.

Ook binnenlands heeft Modi geen enkele reden zich anders te gedragen dan hij doet. Over Kashmir heeft in India altijd brede consensus bestaan en ook zijn laatste, voor de buitenwereld omstreden stappen leveren de premier in India voornamelijk applaus op.

Wespennest

Internationaal wordt het uitgangspunt van de Indiërs breed gedeeld. Vrijwel alle landen vinden dat de kwestie bilateraal, door onderhandelingen tussen India en Pakistan, moet worden opgelost. Zelfs China – Pakistans enige bondgenoot in de Veiligheidsraad – stelt zich al geruime tijd op dat punt.

Ook de islamitische solidariteit is ver te zoeken. De Golfstaten hebben zoveel handelsbelangen in India, dat ze zich muisstil houden. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de politieke toekomst van Jammu en Kashmir zelfs een ‘interne aangelegenheid’ van India genoemd.

Internationale bemoeienis komt alleen in zicht als de toestand in Kashmir in humanitair en militair opzicht zo rampzalig wordt, dat interventie noodzakelijk is. Dit scenario van Verelendung is vooralsnog echter volstrekt niet aan de orde, ook doordat beide landen kernwapens bezitten.

Pakistan heeft, zou je kunnen zeggen, geprobeerd internationalisering uit te lokken door sinds 1989 steun te geven aan een opstand van separatistische, veelal radicale groepen. Voor de buitenwereld echter leek de onrust soms zelfs reden te meer zich ver van dit wespennest te houden. Het luidkeels constateren van mensenrechtenschendingen (door het Indiase leger) brengt immers verplichtingen met zich mee. Dan maar liever zwijgen.