Zittend premier wint Armeense verkiezingen, oppositie vermoedt fraude

De Armeense premier Nikol Pasjinian begroet zijn partijgenoten na het uitroepen van de overwinning in de verkiezingen. Beeld AP

De verkiezingen waren uitgeschreven na de politieke crisis die was ontstaan door de verloren oorlog met Azerbeidzjan om het grondgebied Nagorno-Karabach. Pasijanians partij Burgerlijk Contact behaalde 54 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositiepartij, de Armeense Alliantie van voormalig president Robert Kotsjarian, kwam niet verder dan 21 procent.

De peilingen hadden echter een nek-aan-nekrace voorspeld. Toen Pasjinian aan het begin van de maandagnacht, toen nog niet alle stemmen geteld waren, de overwinning al claimde, maakte de Alliantie bezwaar. De oppositiepartij onder leiding van Robert Kotsjarjan, Armeens president van 1998 tot 2008, erkende zijn claim niet en vermoedt stembusfraude. De Armeense Alliantie wil nu een onderzoek naar het verloop van de verkiezingen.

Vredesakkoord

Daarmee blijft de politieke situatie in Armenië instabiel. Pasjinian ligt al sinds november vorig jaar onder druk als gevolg van het vredesakkoord dat hij sloot met Azerbeidzjan. Na een bloedige oorlog van zes weken om Nagorno-Karabach onderkende Pasjinian zijn nederlaag en was hij genoodzaakt grote delen van het grensgebied af te staan.

Veel Armeniërs zien dit als verraad, in november bestormden demonstranten het regeringsgebouw. Volgens de Armeense veiligheidsdienst NSS werd een staatsgreep en moordaanslag op Pasjinian verijdeld. In februari eiste het Armeense leger het vertrek van Pasjinian. In april schreef hij nieuwe verkiezingen uit. Het is de vraag of met de herverkiezing van Pasjinian er een einde komt aan de onrust. Er zijn regelmatig protesten tegen zijn bewind.

Nikol Pasjinian werd in 2018 tot premier verkozen. Daarvoor was hij werkzaam als journalist, die regelmatig kritisch schreef over het zittende parlement. Hij werd onder meer veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf omdat hij weigerde een artikel terug te trekken. Door zijn journalistieke werkzaamheden werd hij meermaals gearresteerd en fysiek mishandeld.