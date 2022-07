Zit u er klaar voor? Het is de tweede week van onze Zomerquiz

De kop is eraf, het woord van week 1 had u natuurlijk al te pakken. Tijd voor deel 2 van onze onvolprezen Zomerquiz.

Puzzel mee

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze tweede week hebben we zeven vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die zeven letters kunt u een woord maken. Na zes weken quizzen en puzzelen, kunt u tot een correcte oplossing komen. Mail die oplossing (en dus niet het woord van deze week) vóór 29 augustus naar zomerquiz@volkskrant.nl om kans te maken op een prijs. Let op: het is handig deze afbeelding even te printen. (O ja, hier vindt u de afbeelding van week 1).

Beeld Timber Sommerdijk

Vragen week 2

1. Woordgraptogram. Als meneer Boszhard een meubel was, konden beroemde ridders er gelijkwaardig plaatsnemen. Eerste letter.

* Een cryptische omschrijving van een niet bestaand woord (woordgrap)

2. Deze Nederlandse uitgever laat zijn personeel soms tegen een krant praten, in plaats van tegen zijn hoofd. Eerste letter achternaam.

3. Na een carrière van bijna zeventig jaar nam acteur Hans Croiset onlangs afscheid van het theater. Zijn laatste rol speelde hij in een naoorlogse absurdistische klassieker. Welk stuk? Eerste letter.

4. Eerst presenteerde deze lolbroek een show waarin deelnemers zich uitleefden met legosteentjes, en dit jaar een waarvoor de dominostenen van zolder zijn gehaald. Eerste letter achternaam.

5. Op Pinkpop 2022 creëerde een band van Europese klasse een legendarisch Pinkpopmomentje, doordat de frontman optrad in een nogal opvallend kledingstuk. Wat voor kledingstuk? Eerste letter.

6. Deze Nederlandse singer-songwriter trok niet alleen op het podium aandacht. Hij werd binnen een jaar drie keer vader bij drie verschillende vrouwen. Eerste letter voornaam.

7. Hij is schrijver, regisseur en acteur van een bejubelde Netflix-show over een acteur met een Indiase achtergrond en zijn groep vrienden. Eerste letter voor- of achternaam.

Beeld Timber Sommerdijk

Wat valt er te winnen?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Curt of een vergelijkbaar model, t.w.v. € 3.190. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien tien gesigneerde en genummerde ingelijste prints van een speciale editie die Timber Sommerdijk voor deze zomerquiz maakte (t.w.v. 500 euro, 300 grams fine art print, oplage van tien). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twintig keer het Woordgraptogramboek (t.w.v. € 22,99 ), gesigneerd door woordgraptogrammaker Wisse Beets. Dit boek verschijnt op 20 oktober bij uitgeverij Loopvis. De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 17 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Beeld Ampler