Zit Oekraïne achter de aanslag op Doegina of een Russische verzetsgroep?

De vader van de vermoorde Darja Doegina. Hij zegt dat Oekraïne achter de aanslag op zijn dochter zit. Beeld Reuters

De Russische geheime dienst FSB zei dinsdag bewijzen te hebben dat de aanslag op Darja Doegina werd uitgevoerd door Natalja Vovk, een Oekraïense die na de aanslag naar Estland zou zijn gevlucht. Daarbij zou ze verschillende nummerborden hebben gebruikt. Eerder zou ze korte tijd een appartement hebben gehuurd in het huis waar Doegina woonde.

De verklaring van de FSB staat haaks op die van Ponomarjov, die tot 2016 lid was van het Russische parlement. Hij werd het land uitgezet nadat hij als enige parlementariër tegen de annexatie van de Krim had gestemd. Volgens hem is de aanslag gepleegd door een ondergrondse verzetsgroep in Rusland, het Nationale Republikeinse Leger (NRA). De bedoeling zou zijn geweest ook de vader van Darja Doegina, een fervent voorstander van de oorlog in Oekraïne, uit de weg te ruimen.

Het NRA speelde hem een verklaring toe waarin zij Poetin een ‘illegitieme heerser’ en een ‘oorlogsmisdadiger’ noemen. Poetins medewerkers, hoge militairen en Russische zakenlieden kregen de raad de banden met hem te verbreken. Anders zullen zij worden ‘vernietigd’, dreigde de groep.

Dat dreigement lijkt grootspraak, aangezien niemand eerder van de ondergrondse beweging heeft gehoord. Maar Ponomarjov zegt dat het NRA overtuigende bewijzen heeft geleverd van verzetsdaden die het de afgelopen tijd heeft uitgevoerd in Rusland.

Diverse verzetsgroepen

Volgens hem zijn er momenteel verscheidene verzetsgroepen actief in Rusland, van extreem linkse én rechtse signatuur. Als voorbeeld wees hij op de golf van brandstichtingen bij rekruteringskantoren van het leger. En nog maar kort geleden zouden er in de regio Volgograd een aantal leden van het ondergrondse ‘Russische Vrijwilligerskorps’ zijn omgekomen bij een operatie, maar Ponomarjov gaf verder geen bijzonderheden.

De voormalige parlementariër Ilja Ponomarjov zegt dat een ondergrondse Russische verzetsgroep achter de moordaanslag zit. Beeld Zuma Press

Ponomarjov zegt dat hij via zijn organisatie ‘RosPartizan’ (Russische Partizaan), die hij enkele maanden geleden heeft opgericht, aan verscheidene groeperingen steun verleent. Zo hielp RosPartizan naar zijn zeggen onlangs een aantal verzetslieden uit Rusland te ontsnappen, nadat zij in het vizier van de FSB waren gekomen.

Voorlopig lijkt de omvang van het ondergrondse verzet in ieder geval beperkt. Als er in Rusland sprake is van politieke aanslagen zijn die juist vaak gericht tegen critici van president Poetin, zoals oppositieleider Aleksej Navalny, die ternauwernood een poging van de FSB om hem te vergiftigen overleefde. Ook andere oppositiefiguren, onder wie Vladimir Kara-Moerza, zijn slachtoffer geworden van (mislukte) vergiftigingspogingen.

Blamage voor geheime dienst

Wat er ook waar is van Ponomarjovs beweringen, zij wekken in ieder geval veel woede in Moskou. Het hoofd van de Russische propaganda-organisatie Rossotroednitsjestvo, Jevgeni Primakov, loofde een beloning uit voor videobeelden waarop te zien is hoe Ponomarjov rondkruipt met ‘gebroken ledematen’ en om vergiffenis vraagt ‘terwijl hij zijn tanden uitspuwt’.

De bomaanslag op Doegina, vlakbij Moskou, is een blamage voor de FSB die ooit onder leiding stond van president Poetin. Dat is waarschijnlijk ook de verklaring voor de verassende snelheid waarmee de geheime dienst met de oplossing kwam voor de raadselachtige aanslag op Doegina. Een aanslag door Oekraïne is voor de FSB ook minder pijnlijk dan het idee dat er een partizanennetwerk opereert in Rusland.

Doegin zelf is ervan overtuigd dat Kyiv verantwoordelijk is voor de aanslag op zijn dochter. Dat liet hij blijken in een persverklaring waarin hij reageerde op haar dood. ‘Onze harten smachten niet slechts naar wraak en vergelding, dat zou te weinig zijn, on-Russisch’, schreef hij. ‘Wij hebben alleen de Overwinning nodig. Op het altaar daarvan heeft mijn dochter haar meisjesleven gelegd. Dus behaalt de zege, smeek ik u! Moge zij de zonen van ons Vaderland nu tot een heldendaad inspireren’.