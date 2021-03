Zin in een politieke discussie? Clubhouse is the place to be

Clubhouse op een telefoon. Leden van de exclusieve social media-app kunnen via het platform meeluisteren of deelnemen aan live gesprekken. Beeld ANP

Zo had uw vrijdag eruit kunnen zien: op de bank geïnstalleerd, nootjes en frisdrank bij de hand, en de headset van uw iPhone in uw oren gedrukt om te luisteren naar politieke debatten op de app Clubhouse. Keuze te over: van een introductie van de Dutch Squad – een viertal zwarte, vrouwelijke kandidaat-Kamerleden - tot aan een debat over de valkuilen van identiteitspolitiek.

Clubhouse nam enkele weken geleden een hoge vlucht qua gebruikers en draait om het gesproken woord. Iedereen kan er naar hartelust een ‘room’ openen en om het even welk onderwerp bediscussiëren met vreemden. Het is de perfecte app voor deze lockdowntijd, waarin het intieme kroeggesprek nog slechts een vage herinnering is.

Een dominant onderwerp op Clubhouse: politiek. In de ene room (Politico) vragen Marokkaanse Nederlanders de VVD’er Zouhair Yassine wat hij te zoeken heeft bij de partij van Mark ‘invechten’ Rutte, en in een andere room (Stem met je vork) worden partijen langs de lat van de diervriendelijkheid gelegd.

Voor jongeren

‘Ik ben een room op Clubhouse begonnen omdat ik vind dat er nog te weinig politieke informatie bij jongeren terechtkomt’, zegt acteur Robert de Hoog, die met Parool-columnist en schrijver Johan Fretz een wekelijkse room organiseert. Als het personage ‘Tatta’ speelt De Hoog op dit moment de sterren van het scherm in de hitserie Mocro Maffia, die een groot en jong kijkerspubliek heeft. ‘Jongeren willen echt meer weten over de politiek, zeker nu ze de aanwezigheid van de overheid zo nadrukkelijk in hun leven voelen met alle lockdownmaatregelen. Maar de lijstrekkersdebatten op tv, waar politici erg tekstvast zijn, schieten daarin een beetje in tekort.’

Die van De Hoog en Fretz is met tweehonderd luisteraars een van de beter bezochte politieke rooms. Zelfpromotende kandidaat-Kamerleden die er opduiken worden kort gehouden. Veel liever gaan ze het gesprek met doorsneeburgers aan over nijpende politieke thema’s. Dat kan een verpleegster zijn die vindt dat het aan maatschappelijke waardering voor haar werk ontbreekt. Of een jonge, aanstaande ouder die het wil hebben over gratis kinderopvang.

Saaie campagne

‘Dit is een van de saaiste verkiezingscampagnes ooit’, zegt De Hoog. ‘Ik mis de emotie en de kracht van een overtuiging in de lijsttrekkersdebatten. Op Clubhouse vind je die dingen wel en dat maakt het denk ik zo aantrekkelijk om naar te luisteren.’

Een geroemd aspect van Clubhouse is dat het gesprekken ‘democratiseert’. Iedereen kan er met iedereen in gesprek – voetbalfans met professionele voetballers en kiezers met politici. Verschillen in rangen, standen en afkomst vallen – tot op zeker hoogte – weg.

‘Ik heb niet eerder zo’n diverse groep mensen bij elkaar meegemaakt’, zegt ‘generatie-expert’ Maurice van Rooijen die op Clubhouse het Alternatieve lijsttrekkersdebat en Club Generatie Politiek organiseert. ‘Politici en burgers van alle kleuren en afkomst kunnen er op een heel laagdrempelige manier met elkaar in debat en de diepte opzoeken. Als je normaal een politiek debat organiseert in een café, komen er vooral witte mannen van een zekere leeftijd op af.’

Van Rooijen is nog altijd vol van de ontmoetingen in de politieke rooms die hij organiseerde. Waar had hij ooit kennis kunnen nemen van de politieke overwegingen van de migrantenjeugd, en wanneer had een kandidaat-Kamerlid van de islamitische partij Nida zijn pad kunnen kruisen?

Diversiteit

Of Clubhouse echt zo’n walhalla van politieke diversiteit is, is nog maar de vraag. Fretz is de eerste om erop te wijzen het ‘toch ook een soort uitnodiging is tot exclusiviteit voor de zelf-feliciterende gemeenschap’.

Die gemeenschap is opvallend vaak van linkse signatuur. Het is met een vergrootglas zoeken naar politici en burgers die zich zelfs maar enigszins ter rechterzijde van D66 bevinden. Een van de weinige geluiden uit die hoek van het politieke spectrum komt van Code Oranje. De rooms van de partij van Richard de Mos worden beduidend minder goed bezocht dan andere politieke rooms.

NRC-columnist Kiza Magendane, die politieke rooms over informatie en democratie organiseert, vermoedt dat het rechtse geluid afwezig is op Clubhouse omdat je er niet zo makkelijk anoniem kunt zijn. Op Twitter kun je onder een schuilnaam van alles de wereld in slingeren, maar op Clubhouse kun je nog herkend worden aan je stem. Dat kan een rem zetten op wat je in zo’n kennelijk linkse omgeving als Clubhouse wilt delen. Als gevolg hiervan viel een room die Magendane opzette om het debat aan te gaan met rechtse Clubhouse-leden grotendeels in het water.

‘Je moet echt een actieve zoektocht ondernemen naar rechtse mensen op Clubhouse’, zegt Magendane. ‘Dat zegt wel iets over wat voor een linkse bubbel het is.’

POLITIEKE CLUBHOUSE Johan Fretz en Robert de Hoog. Elke woensdag- en donderdagavond (20:00). Code Oranje Iedere avond (20:00). Het Alternatieve Lijstertrekkersdebat Iedere woensdagavond (20:00). Informatie en Democratie met Kiza Magendane Iedere vrijdagavond (20:30).

Met de app Clubhouse kun je in kamers gesprekken voeren en volgen. Ja, eigenlijk zoals in een café dus. Doortje Smithuijsen nam voor de Volkskrant de proef op de som en struinde een paar kamers af.