Zimbabwe verkoopt 500 olifanten aan plezierjagers uit geldgebrek door de coronacrisis

Een groepje olifanten in het Nationaal Park Gonarezhou in het zuidoosten van Zimbabwe. Beeld Julius Schrank

In normale tijden reizen veel toeristen naar Zimbabwe om wilde dieren te bewonderen, maar door de coronapandemie blijven ze weg. De verslechterde economische omstandigheden die daarvan het gevolg zijn, hebben een tweeledig effect op de wilde dieren. Er wordt meer op ze gejaagd door mensen die willen verdienen aan hun huid, slagtanden en vlees, en de wildparken hebben minder financiële middelen om tegen stropers op te treden.

Volgens de Zimbabwaanse Dienst voor Natuurparken en Wildbeheer is de verkoop van jachtvergunningen een goede manier om toch genoeg geld binnen te halen om de parken te kunnen beschermen. De dienst verwacht tienduizend euro per olifant te kunnen krijgen. Daarnaast kan de bevolking geld verdienen aan de jachtpartijen. ‘Jagers hebben veel lokale mensen nodig, zoals spoorzoekers en beveiligers. Die inkomsten zijn dit jaar heel belangrijk’, aldus een woordvoerder tegen persbureau AFP.

Rode Lijst

Op 25 maart publiceerde de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de jaarlijkse Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Op die lijst staat de Afrikaanse savanneolifant aangemerkt als ‘bedreigd’ en de Afrikaanse bosolifant als ‘ernstig bedreigd’. In totaal leven er nog zo’n 415 duizend olifanten in Afrika, terwijl dat er een halve eeuw geleden 1,5 miljoen waren.

Het aantal savanneolifanten is in de afgelopen vijftig jaar meer dan gehalveerd, vooral door stroperij en verlies van leefgebied. In Zimbabwe leven ongeveer 80 duizend savanneolifanten, een kwart van het totaal. De jacht op olifanten is sinds 1991 beperkt toegestaan in Zimbabwe, maar niet in de nationale wildparken. Daar komt nu verandering in.

Natuurbeschermingsorganisaties maken zich grote zorgen. Simiso Mlevu, woordvoerder van een Zimbabwaanse milieuorganisatie, benadrukt in een persverklaring dat de plezierjacht de natuur verstoort. Bovendien richten de jagers zich meestal op grote en gezonde dieren, wat niet goed is voor de populatie. ‘Er moeten milieuvriendelijke maatregelen komen om de inkomsten uit het toerisme te verhogen’, aldus Mlevu.

Plezierjacht

In acht Afrikaanse landen is de olifantenjacht beperkt toegestaan. De lokale bevolking juicht de jacht vaak toe omdat olifanten op zoek naar water en voedsel regelmatig akkers verwoesten en mensen doden. Door de krimp van hun leefgebied en de toenemende droogte raken de dieren steeds meer in het nauw. Botswana, het land met de meeste savanneolifanten ter wereld, hief vorig jaar het jachtverbod op. Namibië maakte in december bekend 170 olifanten aan te bieden voor de plezierjacht.

Vooral veel Amerikanen reizen voor de jacht naar zuidelijk Afrika. Het hoofd van de Amerikaanse wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA) kwam deze week nog onder vuur te liggen nadat er videobeelden waren opgedoken waarop hij op een klungelige manier een olifant probeerde dood te schieten in Botswana. Websites als bookyourhunt.com bieden pakketreizen aan, inclusief vergunning en luxueus verblijf. De kosten voor het doden van een mannetjesolifant en het meenemen van jachttrofeeën als slagtanden, slurf of huid bedragen zo’n 70 duizend euro.