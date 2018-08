Zimbabwe klaagt prominent lid oppositie Tendai Biti aan na protesten

Een prominent lid van de Zimbabwaanse oppositie is donderdag aangeklaagd om zijn rol tijdens protesten die uitmondden in geweld, na de verkiezingen van eind juli. Tendai Biti wordt er ook van beschuldigd dat hij valse informatie heeft verspreid over de uitslag. De verkiezingen werden officieel gewonnen door president Mnangagwa en regeringspartij Zanu-PF.

Tendai Biti tijdens een persconferentie eerder dit jaar. Foto AFP

Biti, een voormalig minister van Financiën, had woensdag vergeefs geprobeerd om politiek asiel aan te vragen in Zambia, een buurland van Zimbabwe. Daarna werd hij uitgeleverd aan Zimbabwe, gearresteerd en voor een rechtbank in de hoofdstad Harare gebracht.

Biti beweert dat zijn leven gevaar loopt in Zimbabwe. Sinds de bekendmaking van de Zimbabwaanse verkiezingsuitslag, vorige week, gaan veiligheidsdiensten systematisch tekeer tegen aanhangers van de oppositie.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreken hun zorg uit over het besluit van Zambia om Biti ­terug te sturen. Dit besluit zou mogelijk op gespannen voet staan met internationale regels. Een rechtbank in Zambia gaf donderdag toestemming aan Biti om zijn zaak te komen bepleiten, maar dit kwam voor hem te laat. Hij was toen al in handen van de Zimbabwaanse autoriteiten. Volgens de Zambiaanse minister van Informatie is de kwestie-Biti een ­‘interne aangelegenheid’ van Zimbabwe.

Oproep ambassades

De EU-delegatie in Zimbabwe riep donderdag samen met de ambassades van de Verenigde Staten, Canada en Australië de Zimbabwaanse regering op om ‘de fysieke integriteit en veiligheid’ van de gearresteerde Biti te waarborgen. De diplomatieke vertegenwoordigingen zijn verder ‘ernstig verontrust’ door de meldingen over aanhoudend geweld tegen aanhangers van de oppositie in Zimbabwe.

De affaire rond Biti volgt op een golf van berichten over intimidatie, arrestaties en geweld tegen oppositieaanhangers in Zimbawe sinds de verkiezingsuitslag. Tientallen medewerkers van de oppositie zouden zijn ondergedoken. Ook zijn er meldingen over ontvoeringen. 27 oppositieactivisten werden dinsdag op borgtocht vrijgelaten nadat ze waren aangeklaagd wegens betrokkenheid bij gewelddadigheden na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

Gewelddadigheden

De verkiezingen van 31 juli waren de eerste in Zimbabwe zonder Robert Mugabe, de voormalige onafhankelijkheidsleider die vorig jaar door het leger werd afgezet. Maar de hoop op een nieuwe start werd de grond ingeboord toen leger en politie vorige week het vuur openden in een reactie op betogingen van oppositieaanhangers in Harare. De betogers meenden dat hun kandidaat Nelson Chamisa de presidentsverkiezingen door fraude had verloren van Emmerson Mnangagwa, de man die vorig jaar Mugabe als staatshoofd was opgevolgd. In Harare vielen zeker zes doden.

De overheid heeft Tendai Biti niet alleen beticht van betrokkenheid bij de gewelddadigheden, maar ook van het schenden van de kieswetten. Biti had vorige week namens de oppositie de verkiezingsoverwinning opgeëist voordat de Zimbabwaanse kiescommissie met uitslagen kwam. De oppositie zegt dat zij de officiële verkiezingsuitslag voor de rechter zal aanvechten. Ze heeft tot en met vrijdag om een zaak aan te spannen.