Zijn zelfgemaakte mondkapjes oplossing voor het tekort?

Beeld ANP

‘Alles kan bijdragen aan het verder tegengaan van het coronavirus, maar zelfgemaakte mondkapjes creëren een vorm van schijnveiligheid’, stelt hoogleraar medische microbiologie en viroloog Bert Niesters van de Universiteit Groningen. ‘Ze zijn immers niet bedoeld om degene die ze draagt te beschermen, maar juist anderen in zijn omgeving.’

Los van de wetenschappelijke discussie in hoeverre mondkapjes effect hebben, valt er een en ander af te dingen op (zelfgemaakte) mondkapjes, vindt Niesters. ‘Mensen moeten in eerste instantie een mondkapje goed dragen: elastiek achter de oren en geheel de neus en mond bedekken. Veel mensen doen dat verkeerd.’ Niesters verwijst naar het Robert-Koch-Institut (het Duitse RIVM), dat onlangs de verkeerde manieren om een mondkapje te dragen, boekstaafde.

Bij zelfgemaakte mondkapjes is het lastig om een goede pasvorm te maken, zodat deze optimaal beschermt. ‘Ook zie je dat mensen geneigd zijn om het mondkapje de hele tijd goed te zetten. Maar dan kom je dus met je handen de hele tijd in de buurt van je mond en neus, iets wat je juist wilt vermijden.’ Bovendien is ademen door een mondkapje niet hetzelfde als gewoon ademen. ‘In- en uitademen is veel moeilijker. Als je verkouden bent of het coronavirus hebt, lukt dat niet. Ik kan het weten, want ik heb het virus zelf gehad’, zegt Niesters.

Tot slot kunnen mondkapjes zorgen dat Nederlanders onvoorzichtiger worden. ‘Ik denk dat mensen minder geneigd zijn om die 1,5 meter afstand te houden en minder vaak hun handen zullen wassen – terwijl dat dingen zijn waarvan we zeker weten dat het werkt.’