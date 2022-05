podcast de kamer van klok

🎧 Zijn we wel voorbereid op een nieuwe coronamutant? Luister onze dagelijkse podcast

Het coronavirus voelt heel ver weg, maar het waart nog steeds rond. Met een nieuwe, ernstiger mutant lijkt niemand rekening te houden. Hoe komt dat? We bespreken het met verslaggever Maarten Keulemans. Ook vertelt hij over het nieuwe virus waar we veel over horen: het apenpokkenvirus. Moeten we ons zorgen maken?