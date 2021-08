‘Zijn’ waterkering beschermde New Orleans tegen orkaan Ida: ‘Een soort kasteelmuur rond de stad’

Een deel van de waterkering die Arcadis bouwde, het Gulf Intracoastal Waterway West Closure Complex in Belle Chasse, Louisiana. Beeld AP

En, tevreden over hoe de waterkering tot nu toe stand heeft gehouden?

‘Jazeker. Daar had ik eerlijk gezegd ook alle vertrouwen in, maar het systeem moest zich nog wel in de praktijk bewijzen. Een orkaan van deze ordegrootte is een ramp, het is onvermijdelijk dat die veel ellende zal veroorzaken, gezien de wind, de regen, de elektriciteitsuitval. Maar een vloedgolf zal waarschijnlijk niet door het dijksysteem breken.’

Wat waren de grootste risico’s van deze orkaan?

‘We hebben een soort kasteelmuur rond de stad opgetrokken. Zit je buiten die ring, dan is dat levensgevaarlijk, want de kustzone van Louisiana en de hele Mississippidelta is zwakjes beschermd. De kust is aan het afbrokkelen en er is weinig hoogwaterbescherming.

‘En je moet niet vergeten dat binnen het dijkensysteem van New Orleans sommige gebieden 4 meter onder zeeniveau liggen. Dat is pak ‘m beet even laag als Schiphol. De dijken rond Schiphol zijn ongeveer berekend op hoogwater dat gemiddeld eens in de tienduizend jaar voorkomt. De waterkering in New Orleans is minder goed beschermd: dat systeem is berekend op situaties die eens in de honderd jaar voorkomen.

‘In Amerika hangt men de filosofie aan dat niet iedereen overal kan worden beschermd. Er zijn ontzettend veel rampen mogelijk in dat grote land: bosbranden, terreuraanslagen, droogte, tornado’s.’

De kustverdediging van New Orleans is in een paar jaar uit de grond gestampt. Hoe is dat jullie gelukt?

‘De gedachte was: elke volgende orkaan kan het einde van New Orleans betekenen. En dus werd er snel besloten en weinig overlegd. Daardoor blinkt het systeem niet uit in schoonheid en natuurvriendelijkheid. Er zitten geen natuurvriendelijke oevers die geleidelijk aflopen of vispassages bij. De snelle besluitvorming is opmerkelijk: de overheidsinstantie die dit regelt, de Army Corps of Engineers, is normaal een enorm bureaucratische organisatie.

‘Ook is er niet altijd even slank en kostenefficiënt gebouwd, omwille van de snelheid. Zo maakte een collega mee dat de Army Corps vroeg: hoe lang moeten de heipalen worden die de constructie ondersteunen? Toen zei onze ingenieur: we gaan boormetingen en modelberekeningen doen om dat precies uit te zoeken. Ze vroegen: wat denk je dat eruit komt? Hij gaf een schatting. De aannemer had toevallig een paar honderd palen liggen die daar ruim aan voldeden en dus waarschijnlijk langer en duurder waren dan noodzakelijk. Toen werd gezegd: mooi, dan beginnen we morgen.’

In hoeverre is het systeem berekend op klimaatverandering?

‘Niet. Toen Katrina toesloeg was dat nog nauwelijks een thema, zeker niet in het conservatieve Louisiana. Dat is een grote zorg. New Orleans heeft last van bodemdaling, de zeespiegel stijgt en de zee knabbelt zich langzaam maar zeker in de richting van de stad. Dat komt onder meer doordat Mississippi niet genoeg sediment kan afzetten door de brede dijken aan weerszijden, en doordat baggeraars de rivier bevaarbaar moeten houden.

‘Er wordt gewerkt aan kustherstel, maar dat is een project van de lange adem. Ik ben bezorgd dat New Orleans straks in zijn eentje met de voeten in het water staat, met die grote muur eromheen.’