Zijn vaccinatiebeleid is een succes, maar door peperduur behang zit Boris Johnson alsnog in de problemen

Boris Johnson komt terug op Downing Street 10 na zijn verkiezingsoverwinning eind 2019. Beeld Getty Images

‘Ze koopt behangpapier van goud! Het kost tien- en tienduizenden ponden. Dat kan ik me niet veroorloven!’ Dat zou Johnson, volgens The Daily Mail, begin vorig jaar naar zijn assistenten hebben geroepen. Hij doelde op zijn verloofde Carrie Symonds, die niets moest hebben van de burgerlijke manier waarop Theresa May de ambtswoning had achtergelaten. Symonds was druk bezig om de woonvertrekken opnieuw in te richten, op chique, oriëntaalse, kleurrijke en vooral ook dure wijze. Inmiddels heeft Symonds de bijnaam ‘Carrie-Antoinette’, een verwijzing naar de spilzuchtige 18de-eeuwse Franse koningin Marie-Antoinette.

Johnson zou in paniek zijn geraakt omdat zijn premierssalaris van omgerekend 185.000 euro geen al te luxueuze levensstijl toelaat, zeker niet omdat een goed deel ervan naar schoolgeld, hypotheken en zijn ex-vrouw gaat. Hij had derhalve dringend 66.000 euro nodig en zou met de pet zijn rondgegaan bij partijdonateurs, onder wie de rijke investeerder Lord Brownlow. Symonds zou haar verloofde zelfs hebben aangeraden de functionaris te ontslaan die ervoor moet zorgen dat ministers zich ethisch gedragen.

Het behangschandaal sudderde al maanden, maar is nu opgerakeld door Johnsons oud-adviseur Dominic Cummings, die met een kruistocht tegen zijn voormalige baas bezig is. Mocht de kiescommissie Johnson schuldig bevinden, dan komt zijn premierschap in de gevarenzone. Toen oppositieleider Keir Starmer tijdens het vragenuurtje wilde weten wie er aanvankelijk voor de verbouwing had betaald, antwoordde Johnson dat hij alles uit eigen zak heeft bekostigd.

Tirade

Dat laatste klopt waarschijnlijk, maar Starmer, van huis uit advocaat, legde de nadruk op het woordje ‘aanvankelijk’. Starmer stelde er vijf vragen over, en met elke vraag werd Johnson bozer. Het laatste antwoord van de premier had veel weg van een tirade. Mocht de kiescommissie onrechtmatigheden vinden, dan kan Johnson ook liegen in het Lagerhuis worden verweten, een andere politieke doodzonde. Johnsons vrienden pleiten ondertussen voor het afschaffen van de kiescommissie.

Voor Johnson was het vragenuur sowieso een lijdensweg, omdat Starmer was begonnen met een vraag over een vermeende bewering van hem over de coronacrisis. Tijdens een ministerraad afgelopen najaar zou hij hebben gezegd dat hij liever lijken op straat zag liggen dan dat hij een nieuwe lockdown zou afkondigen. Johnson ontkende dit te hebben gezegd, waarbij hij moet hopen dat er geen geluidsopnamen bestaan die het tegendeel bewijzen. Bij de gokkantoren kan inmiddels worden gewed op zijn mogelijke opvolgers.

Deze kwesties worden echt gevaarlijk als zijn partij tijdens de regionale verkiezingen van volgende week donderdag klappen krijgt, maar daar ziet het dankzij het vaccinatiesucces niet naar uit. Johnson zegt zelf dat de gewone kiezer zijn behang geen bal kan schelen, een argument dat ironisch genoeg verzonnen had kunnen zijn door zijn voormalige adviseur Cummings. Bij de verkiezingen kan zich wel een vers probleem aandienen: een mandaat van de Schotse kiezers voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.