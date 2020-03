Zijn sportscholen zo'n groot risico dat ze allemaal dicht moeten?

Vanwege het coronavirus worden ook op deze sportschool in Hongarije fitnesstoestellen vaker gereinigd. Beeld EPA

Transpirerende medesporters zijn het probleem niet: zweet is geen besmettingsroute, het coronavirus verspreidt zich door druppeltjes die mensen uithoesten of –niezen. Maar afstand houden, zoals van overheidswege wordt aanbevolen, is lastig in een overvol spinningklasje of een aerobicsles. Een op de vijf Nederlanders doet wekelijks aan fitness, waarmee het verreweg de meest populaire sport is in Nederland. Die drukte kan van sportscholen een potentiële besmettingsbron maken.

Maar ook de individuele sporter zou in de fitnesszaal besmet kunnen raken. Want de toestellen, de halters, het stuur van de hometrainer, het kunststof matje voor de buikspieroefeningen: overal kunnen hoestende en niezende bezoekers virusdeeltjes op laten neerdwarrelen die vervolgens via onze handen in neus of keel terecht kunnen komen.

Uren tot dagen

Vergezocht? Nou nee: een maand geleden beschreven Duitse virologen in The Journal of Hospital Infection hoe lang andere coronavirussen (zoals het SARS- en het MERS-virus) op uiteenlopende materialen kunnen overleven, en dat is láng. Op staal, op metaal, op glas, op plastic, op hout: bij kamertemperatuur kunnen deeltjes van het coronavirus het uren tot dagen uithouden. Hoe makkelijk ze vervolgens aan handen blijven zitten en of je jezelf ermee kunt besmetten, vermeldt het onderzoek niet.

Maar voor die vervolgvraag kunnen we terecht bij een Amerikaans laboratoriumonderzoek naar griepvirussen: als het aantal virusdeeltjes groot genoeg is, kunnen ze heel goed via roestvrij staal of zelfs papieren zakdoekjes op andere handen worden overgedragen. Die deeltjes kunnen vervolgens tot wel 5 minuten op onze handen overleven, in theorie lang genoeg om onszelf er vervolgens mee te besmetten.

En hoe vaak zitten we niet gedachteloos met de handen aan het gezicht? Toen onderzoekers een tijdlang video-opnames maakten van Australische medisch studenten ontdekten ze dat die gemiddeld 23 keer per uur hun gezicht aanraakten, waarvan in twee derde van de gevallen mond of neus.

Binnen een minuut

Het goede nieuws is dat coronadeeltjes op voorwerpen heel snel onschadelijk kunnen worden gemaakt. De Duitse virologen die de houdbaarheid van die virusdeeltjes op materialen onderzochten, testten verschillende desinfecterende middelen en zagen dat de virussen binnen een minuut inactief werden na gebruik van een desinfectiemiddel met alcohol of met waterstofperoxide. Daardoor gaat de envelop om het virusdeeltje kapot waardoor het uit elkaar valt.

De Amerikaanse gezondheidsdienst sprak de afgelopen dagen geruststellende woorden: het is mogelijk om besmet te worden door het aanraken van een voorwerp, schrijft de dienst op de site maar dat is beslist niet de belangrijkste besmettingsroute. Experts wijzen er bovendien op dat een fitnesscentrum niet opeens risicovoller is dan al die andere plekken waar we deurklinken, pinautomaten en supermarktkarretjes aanraken.

Maar de extra hygiënemaatregelen die de sportscholen de afgelopen dagen invoerden, konden een tijdelijke, afgedwongen sluiting niet voorkomen. Fitnessketen Basic Fit biedt leden via een app nu een programma aan om thuis te sporten: een stapel boeken in een rugzak doen en kniebuigen maar. Vergeet niet dat regelmatig bewegen het immuunsysteem verstevigt, wat virussen langer op afstand kan houden.