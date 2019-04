Zijn Shell-klanten bereid 1 cent extra per liter te betalen? Vijf meningen aan de tank

Een medewerker van een Shell-tankstation in Utrecht plakt folie op het raam met promotie voor de 1-cent-actie. Beeld Marcel van den Bergh

Aan pompstationmedewerkster Shirley van der Rijst zal het niet liggen. Haar groene shirt moedigt aan CO 2 -neutraal te rijden. Omringd door folders en affiches staat ze woensdag met een glimlach achter de balie van het Shell-station Pieter Nieuwland, gelegen aan de oostkant van Utrecht. Onvermoeibaar vraagt ze iedere klant of die bereid is om de CO 2 -uitstoot te compenseren en 1 cent per liter brandstof extra te betalen. ‘Daarmee worden bomen geplant in Indonesië en Peru.’

De meeste klanten hebben zoveel haast dat Shirley nauwelijks aan die uitleg toekomt. Sommigen zeggen halverwege haar verhaal op besliste toon: ‘neuh’. Anderen gooien het geld op de balie en lopen meteen weg. Slechts een handjevol kiest ervoor de bescheiden extra bijdrage te betalen. En dat in een van de meest links georiënteerde zones van het land.

Eerder deze maand kondigde Shell aan dat klanten vanaf 17 april op vrijwillige basis hun CO 2 -uitstoot kunnen compenseren. Met de 1 cent per liter extra worden projecten gefinancierd in Indonesië en Peru, die bomen beschermen. Wie V-Power tankt, doet automatisch mee. Volgens directeur Marjan van Loon van Shell Nederland betekent dit dat automobilisten klimaatneutraal kunnen autorijden.

Veel klanten is dit nieuws blijkbaar ontgaan. Er zijn verbaasde blikken. Sommigen zeggen welwillend: ‘Geef me de folder mee, dan beslis ik de volgende keer of ik dit doe.’ Een jonge vrouw verontschuldigt zich dat ze niet meteen meedoet. Met een pas van de baas kun je sowieso niet deelnemen. Een enkele keer reageert een klant uitgesproken negatief. ‘Shell heeft geld zat, laat dat bedrijf zelf die bomen betalen, in plaats van ons ervoor op te laten draaien’, zegt een man van middelbare leeftijd.

Dan heeft Shirley eindelijk beet. Een 40-jarige klant uit Utrecht luistert aandachtig en zegt dan: ‘Wat is 47 cent extra nu helemaal voor zo’n mooi doel? Ik doe het.’

Ze moet lachen als ze hoort dat ze een van de weinigen is die de actie omarmen. ‘Ik voldoe ook helemaal aan het cliché’, zegt ze. ‘Ik werk in het onderwijs, ik woon in Utrecht, ik stem D66, en nu ga ik in het bos wandelen met mijn man en mijn kinderen.’

Joyce Berkhout (22) uit Utrecht, student

‘Ik vind het een goed idee. Maar dan zou die extra cent al standaard in de prijs moeten zitten. Nu het een optie is, ga ik twijfelen. Ik ben een arme student, elke cent telt, ik betaal een hoge huurprijs. Voor deze Suzukimotor heb ik hard gewerkt, en ik ga er nu mee naar de Uithof.’

Lisanne Prins (23) uit Austerlitz, werkt in de ouderenzorg

‘Ik ga niet meedoen. Ik doe al genoeg voor het bos, ik woon erin. Met andere bewoners houden wij bijvoorbeeld de bospaden bij. Ik vind het bovendien veel belangrijker dat er in Nederland minder bomen worden gekapt. Dat we beter zorgen voor onze eigen bossen. Onze kinderen hebben ook zuurstof nodig.’

Wouter van Doorn (79), gepensioneerd vrachtwagenchauffeur

‘Ik ga er nu niet aan meedoen, omdat ik zo’n beetje aan het stoppen ben met rijden; ik ga mijn rijbewijs binnenkort inleveren. Maar ik vind het wel een goed idee. Als ze het hadden ingevoerd toen ik nog vrachtwagenchauffeur was, had ik het zeker gedaan.’

Rick Kok (31) uit Utrecht, ict’er

‘Ik ga dit principieel niet doen. Het is een lapmiddel om bomen aan de andere kant van de aarde te planten. Ik weet ook niet zeker of CO 2 nu echt het probleem is waarover we ons druk moeten maken. Ik geef echt om het milieu hoor. Maar ik denk dat we ons beter kunnen inspannen om nieuwe vormen van schone energie te ontwikkelen, zoals kernfusie.

Harold van Voorst (60) uit Utrecht, werkt in het onderwijs

‘Ik zeg meteen ja, een goed idee. Van 1 cent extra per liter zal ik niet arm worden, ik rij ook niet zo veel. Met z’n allen moeten we meer gaan doen voor een beter milieu en op zo’n manier kun je concreet wat bijdragen. Mijn partner en ik leven bewust, eten al minder vlees. En we doneren aan Greenpeace en Cordaid.’