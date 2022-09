Zijn paardenmarkten nog van deze tijd? ‘Zolang veulens worden geboren, zal er handel zijn’

Handjeklap in de ochtendschemering, afgelopen woensdag op de pony- en paardenmarkt in Heeten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als over het Dorpsplein een ezel zittend op zijn kont over straat wordt getrokken, komt Wim Breemhaar aangesneld vanaf het terras. ‘Houd het netjes’, zegt hij tegen de jonge veehandelaar Thijs Tutert (22), die tussen zijn vingers een strakgespannen touw klemt. Aan het andere eind zit de dwarse ezel, met achter hem nog twee mannen die hem in beweging proberen te krijgen. ‘Ga niet schoppen en slaan. Voor het welzijn van het dier, maar ook voor het voortbestaan van de markt.’

Het is nog donker als woensdagochtend om halfzes het eerste onderhandelen met handjeklap vanaf de laadklep van veewagens te horen is in de motregen. Veulens, geconfronteerd met een onbekende omgeving, schieten op de gladde weg alle kanten op. Hun hoefgetrappel en gehinnik mengt zich met Poolse woorden en plat Sallands.

De pony- en paardenjaarmarkt in Heeten is hét evenement waar het Overijsselse dorp ieder jaar naar uitkijkt. Dierenwelzijnsorganisaties kijken er anders naar: de tientallen paardenmarkten, die met name in het noorden en oosten van oudsher nog worden gehouden, zijn hun een doorn in het oog. Het aantal verhandelde paarden neemt ieder jaar weliswaar af, bij de twee grootste markten, in Hedel en Zuidlaren, gaan er binnenkort toch weer meer dan duizend van de hand. De Dierenbescherming, Dier&Recht en dierenartsen van Caring Vets pleiten al jaren voor een verbod vanwege de ruige omgang, de stress die de dieren ervaren in vaak kermisachtige omstandigheden en het gebrekkige toezicht.

Zijn paardenmarkten nog wel van deze tijd, of loopt deze boerentraditie op haar eind, net als het modderspel met varkens genaamd ‘Zwientie tikken’? De dierenactivisten van House of Animals wakkerden de discussie eerder deze maand aan door aangifte te doen tegen de paardenmarkt in Denekamp. Daar won een meisje een pony bij een loterij, terwijl de wet dergelijke winacties met dieren verbiedt. De dorpsfeesten en festiviteiten die met de markten gepaard gaan, verhullen volgens Karen Soeters, oprichter van House of Animals, de kernactiviteit: handelaren die geld aan dieren verdienen zonder al te veel om hun welzijn te geven.

Folklore

Joop Huisman (74) is een klassieke verschijning in Heeten. Gekleed met boerenpet, overhemd en rode das onder zijn trui, leunt hij op zijn wandelstok, waarmee veehandelaren zoals hij dieren aanwijzen en zo nodig op afstand houden. Hij is blij dat dit stukje folklore nog bestaat en heeft daaraan zojuist 50 euro commissie verdiend door een pony van een boer uit de buurt te verkopen voor 400 euro.

‘Dierenleed? Ik zie niks’, zegt hij wijzend naar de pony’s die zonder water, hooi of ander eten strak naast elkaar staan aangelijnd met een kort touw. Geen zorgen, zegt ook zijn jonge collega Tutert, die eerder met de ezel zeulde. ‘Vanochtend hebben ze eten gehad, vanavond krijgen ze weer.’

Over het verschil in wereldbeeld van dierenbeschermers en handelaren zegt Breemhaar, inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en tevens de man die Tutert met zijn ezel aansprak: het is maar net wat iemands referentie is. ‘Iemand die in de jaren vijftig is opgegroeid in een hut op de hei met twee ezels, een schaap en een koe kijkt anders dan een stadse vegan. Maar als democratie hebben we besloten dat paardenmarkten onder voorwaarden mogen.’

Met de regelgeving is door de jaren heen het nodige veranderd. Stond vroeger de helft van de veewagens al klaar om rechtstreeks naar Italiaanse slachthuizen te rijden, tegenwoordig moeten de dieren eerst 48 uur op adem komen voor ze op internationaal transport mogen. Ook moet van elk paard dat de markt op en af gaat de herkomst, bestemming en het chipnummer worden genoteerd.

Verplichte registratie

Met hun verwijt dat registratie en toezicht weinig voorstellen, krijgen tegenstanders in Heeten gelijk. Marktmeester Wout Wagenmans geeft toe dat zo’n boekhouding niet wordt bijgehouden. Op de NVWA-website staat dat dit gewoon moet, maar volgens Wagenmans zijn de regels op dit punt toch onduidelijk. Helemaal niet, laat een NVWA-woordvoerder weten. ‘Onze inspecteur heeft de organisatie gewezen op de verplichting tot registratie. Wij gaan hierover met ze in gesprek.’

Wat wel gebeurt: bij aankomst in Heeten wordt ieder dier door gepensioneerd veearts Hans Zuurhout vluchtig gecontroleerd op kreupelheid en de zeer besmettelijke paardenziekte droes. Dat een groep dierenartsen meent dat Zuurhout voor een evenement werkt dat verboden zou moeten worden, neemt hij voor lief. ‘Zolang veulens worden geboren, zal er handel zijn’, zegt hij. ‘Dat in goede banen leiden, daar wil ik wel aan meewerken.’

Een handelaar op weg naar pony- en paardenmarkt, woensdagochtend in Heeten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met openbare markten als de zijne wordt volgens marktmeester Wagenmans juist voorkomen dat de verkoop van paarden in het onzichtbare verdwijnt. Maar hij kent ook de gevoeligheden. Pony’s verloten doen ze in Heeten bijvoorbeeld al jaren niet meer en tijdens de ochtend van de paardenmarkt klinkt geen harde muziek.

‘Verbinding in de gemeenschap’

Al met al noemt Breemhaar van de NVWA de kleine markt in Heeten, met zo’n 250 dieren, ‘netjes’ en ‘timide’. Het getrek aan de ezel was volgens hem op het randje en een uitzondering. ‘Soms gaat het niet, dan moet het even’, zegt veehandelaar Tutert daarover. ‘Maar schoppen en slaan doe ik niet.’

Even na 9 uur, als het handjeklap al zowat is verstomd, opent Martijn Dadema (GroenLinks) als burgemeester van Raalte officieel de vijfdaagse ‘Ponyweek’. De paardenmarkt tijdens de eerste ochtend van het dorpsfeest noemt hij ‘een mooie traditie’, die zorgt voor ‘verbinding’ in de gemeenschap en kan wat hem betreft met ‘goed toezicht’ behouden blijven.

Samen met de voorzitter van de organisatie hijst Dadema dan het logo van de Ponyweek in de mast. Het is de enige vlag in het dorp die niet op zijn kop hangt.